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Hasan Taçoy: Gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor

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UBP Milletvekili Hasan Taçoy, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda "Gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.
Hasan Taçoy: Gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün demokrasilerin temeli olduğunun altını çizerken, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle ülkemizin basın özgürlüğü kadar basın emekçilerinin çalışma koşullarının da masaya yatırılması gerekmektedir.

Bu önemli günde bir kez daha vurgulamak isterim ki, ülkemizde basın özgürlüğü konusunda sahip olduğumuz ileri noktayı, gazetecilerin çalışma koşulları ve hakları konusunda yakalayabilmiş değiliz.

Hatta çok geride kaldığımızı da ifade etmek yanlış olmaz.

Temel açıdan baktığımızda basın özgürlüğü ülkelerin demokrasilerinin teminatıdır. Bir ülkenin vatandaşları habere ne kadar özgürce ulaşabiliyor ve farklı görüşler ne kadar rahatlıkla ifade edilebiliyorsa o ülkede demokrasi ve insan hakları o kadar ileriye gider.

Bunu sağlayan kişi olan gazetecinin hakları ve gazeteciliğin itibarı öncelikle devletin koruması altında olmalıdır. Basın özgürlüğüne önem verirken gazetecilerin çalışma koşullarını da unutmamalıyız.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir başka husus ortaya çıkmaktadır. O da siyasetin basına karışmasıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyaset, haberin ve haberciliğin en temel konularından birisidir. Hatta bizim ülkemizde biraz daha fazladır. Siyasetçi ile gazetecinin arasında iletişim ve bilgi akışının hızlı ve doğrudan olması elbette önemlidir. Ancak bunu yaparken bazı sınır ve kuralları unutmamalıyız. Özellikle son dönemde ülkemizde de gelişen internet imkanları ile hızla yaygınlaşan yeni medya unsurlarının doğru kullanımı hem gazeteciliğin itibarının korunması hem de toplumun habere ve bilgiye sağlıklı ulaşımı açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Yazılı kurallar kadar etik değerlerin de etkin olduğu bir medyanın hepimiz için hayati önem taşıdığının altını bir kez daha çizer, Kıbrıs Türk halkının var oluşuna emek veren, geleceğine katkı koyan tüm basın emekçilerimizin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü en içten duygularımla kutlarım.”

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