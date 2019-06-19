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Hasan Taçoy Genel Sekreterlik görevini bıraktığını resmen açıkladı

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Genel Sekreterlik görevini bıraktığını resmen açıkladı.
Hasan Taçoy Genel Sekreterlik görevini bıraktığını resmen açıkladı

TVGüneş’te Aylin Ulutaş’ın hazırlayıp sunduğu, “ PARENTEZ” adlı programa katılan Hasan Taçoy UBP Parti Meclisi’nin Perşembe günü ( yarın) saat 17.00’de Genel Sekreterlik seçimi için toplanacağını söyledi.

Taçoy, “Benim görevim artık sadece Bakanlık olacak. Genel Sekreterlik görevim içinde herkesle birlik beraberlik içinde çalışmaya gayret gösterdim.

“MARAŞ’IN GERÇEK MAL SAHİPLERİNE İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Bakanlar Kurulu’nun son toplantısı ardından yapılan Maraş açıklamasını da değerlendiren Hasan Taçoy şöyle konuştu:

“Biz şimdi Maraş’ta envanter çalışması yapıyoruz. Bunu yaparken de aklımızda olan ileri tarihte Maraş’ın yerleşime açılması, bugünkü durumundan kurtulmasıdır. Avrupa Parlamentosunda uzun yıllar görev aldığım ve bu konuyu sürekli dillendirdim.”

“ELEKTRİKTE RAHATLAMA OLACAK”

Bakanlık çalışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binası olduğunu ancak içinde sadece bir ekonomistin bulunduğunu, onun da sözleşmeli personel olduğunu söyledi.

KIB-TEK’in alacak ve verecekleri, elektrik fiyatları ve gelecek planları ile ilgili de konuşan Taçoy sözlerini söyle tamamladı; “KIB-TEK’in 340 milyon boru var. Maliye ile mahsuplaşmayı bekliyor, 450 milyon alacak var devletten, AKSA’dan yıllardır alınan enerji var, borç 170 milyon ve ödememiz lazım. Akaryakıt alacak gücümüz yok. Kurumun çok karlı olmadığını görüyoruz. Enterkonnekte üzerinde çalışmalarımızı tamamladık, muhtemelen önümüzdeki hafta anlaşmanın nasıl olacağına bakacağız. Türkiye’deki elektrik çıkış noktasından müşterinin kapısına gidecek serüven için fiyatlandırma çalışması yapılacak. Elektrik geldiği andan itibaren trafo gerekir, iletim dağıtım yönetim maliyeti olacak ve elektriğin fiyatı belirlenecek. Çift taraflı olacaksa, güneş enerjisi ağır gelecekse, giden enerjiyi de hesaplayıp bilmem gerekiyor. Elektrikte rahatlama olacak, üretimde ucuzlama olacak.”

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