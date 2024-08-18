Hasan Taçoy: İrade hakim gelecek, UBP kazanacak…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, bugün gerçekleşen ilçe örgütü seçimleri ile ilgili konuşarak, "İrade hakim gelecek, UBP kazanacak…" dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, bugün gerçekleşen ilçe örgütü seçimlerinde demokrasi iradesinin öne çıkması temennisinde bulundu.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Demokrasi geleneği en köklü parti olan UBP’de bugün gerçekleşen ilçe örgütü seçimlerinin sonuçlarının öncelikle hepimize hayırlı olmasını dilerim.

UBP için yarışan birbirinden değerli tüm adaylarımızı tüm içtenliğimle kucaklıyor ve başarılar diliyorum.

Unutulmamalıdır ki bugün yaşanan bir demokrasi yarışıdır. Belli isimlerin farklı emelleri için inşa edilen bir yol değildir ve asla olamaz. Buna en başta ben ve benim gibi yüreği UBP sevdasıyla çarpan partililerimiz izin vermez.

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra, yarın sabah hepimizin yine aynı partide olacağımızı ve bu parti çatısı altında ülkemizin daha güzel yarınlara ulaşması için çalışacağımızın altını çizmek isterim.

Ne yazık ki, yaptığımız tüm uyarılara rağmen, hala bazı isimlerin UBP’ye hiç yakışmayan davranışlarında ısrarlı olduklarını ve demokrasiyi rafa kaldırmaya niyetlendiklerini görmekteyim.

Bu duruma çok üzülüyorum. Ama üzülmek tek başına çare değil. O nedenle de bu duruma karşı mücadele veren her kardeşimizin ve büyüğümüzün yanında olmaya devam edeceğim.

Ne mutlu ki, yaptığımız uyarıları tavandaki isimler tam olarak anlamıyorken, partimizi oluşturan tabanımızda bu yönde ciddi bir bilinç ve karşı duruş oluştuğunu görmekteyim.

Şunu vurgulamak isterim ki, “KİŞİLERİN DOĞRULUKTAN BAHSEDEBİLMELERİ İÇİN ÖNCELİKLE KENDİLERİNİN DOĞRU OLMASI GEREKMEKTEDİR.”

Önce biz doğru olacağız ve sonra da yanlışlara karşı doğruları savunacağız.

Bugün gerçek iradenin hakim geleceğine olan inancım tamdır.

İrade hakim gelecek, UBP kazanacak…

Bunun için de “DEMOKRASİ İRADESİ KAZANACAK”

Hak ettiğimiz güzel günlere ulaşacağız ve bu güzel günlere yürüyüşümüz bugün başlamıştır…

Hepimize hayırlı olsun…”