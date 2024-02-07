Hasan Taçoy, Kıbrıs Sorununda ciddi hareketlilik öngörüyor: Haziran'dan beri kaynayan kazan var

Hasan Taçoy, BM Özel temsilcisinin atanmasının Haziran ayından beri Kıbrıs konusunda perde gerisinde kaynayan bir hazırlık üzre gerçekleştiğini iddia etti...

Haziran ayından beri Kıbrıs sorunuyla ilgili “bizim dışımızda bir çalışmanın” olduğunu "kaynayan bir kazan vardı" sözleri ile dile getiren Hasan Taçoy, BM Özel Temsilcisi’nin Ankara ziyaretinin kritik olacağını söyledi.

Katıldığı tv programında konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Taçoy, hareketlenen Kıbrıs sorunu konusunda şunları kaydetti;

“Haziran 2022’de Kıbrıs konusunda bir kazan kaynıyor demiştim, şimdi daha açık söyleyeyim; Doğal gaz boru hatları Avrupa’ya döşenecek ve bunu daha ucuza sağlayacak kapasiteli bir hizmetin verileceği bir imkan doğurulmaya çalışılıyor; Nereden? Türkiye hub’undan…

Tüm bu organizasyon sonrası, bu işlerin ardından özel temsilci atandı ve el enseler çekiliyor… Devam da edecek. Temsilci, göreceksiniz Yunanistan’dan Ankara’ya geçecek ve bu süreç ilerleyecek…”