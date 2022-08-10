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Hasan Taçoy: Mesleki kodlar oluşturarak planlama yapmayı arzuluyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, mesleki kodlar oluşturmayı hedeflediğini ve bu kodlar üzerinden planlama yapmayı arzuladığını ifade etti.
Hasan Taçoy: Mesleki kodlar oluşturarak planlama yapmayı arzuluyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ isimli programa katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TAÇOY: KALİFİYELİ ÇALIŞANLAR ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE BİR RAKAM ALMALI

İşletmelerin kalifiyeli işçi çalıştırmaları durumunda asgari ücretin üstünde bir rakam vermesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, “Kalifiyeli çalışanlar asgari ücretin üstünde bir rakam almalı” dedi.

Taçoy, en fazla arzuladığı uygulamanın ise mesleki kodları oluşturmak ve bu kodlar üzerinden planlama yapmak olduğunu belirtti.

Yaklaşık yüzde 40’a yakın sigortasız çalışan kesim olduğunu ve yüzde 18 oranında ise hiç kayıtsız çalışan olduğunu söyleyen Taçoy, “Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM BAZINDA EN BÜYÜK RAKİBİMİZ TÜRKİYE’DİR”

Taçoy, üretim bazında en büyük rakiplerinin Türkiye olduğunu belirterek, “Eldeki imkanları o seviyelere çıkarmak için uğraşmalıyız” diye konuştu.

Ülkede ihtiyaç duyulan verilere ulaşılmadığını ve bunun sıkıntılarının yaşandığını dile getiren Taçoy, “İstatistik Kurumu’nun önemi çok büyüktür. Kurumun güçlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

Taçoy, KKTC’de ‘bin yazılımcı yetiştirme’ hedeflerinin olduğunu da ifade ederek, “Yetiştirilen yazılımcıları iş alanlarına yaymak istiyoruz” dedi.

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