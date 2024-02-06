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Hasan Taçoy: Miraç Kandili tüm İslam Alemi’ne hayırlara vesile olsun

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UBP Milletvekili Hasan Taçoy, yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlayarak “Hayırlara vesile olsun” dedi.
Hasan Taçoy: Miraç Kandili tüm İslam Alemi’ne hayırlara vesile olsun

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Müslüman aleminin mübarek gecelerinden Miraç Kandili’ni idrak etmekteyiz.

Bu mübarek gecenin başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm İslam Alemi’ne hayırlara vesile olmasını diler, herkesin Miraç Kandili’ni tebrik ederim.

Bu vesileyle, birinci yıldönümünde bulunduğumuz deprem felaketinde hayatını kaybedenlere de Yüce Allah’tan rahmet dilerken, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmamasını niyaz ederim.”

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