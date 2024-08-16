Hasan Taçoy: "Örgüt Seçimlerine İlişkin Ara Emirlerdeki Artış Endişe Verici"

“ÖRGÜT SEÇİMLERİNE İLİŞKİN ARA EMİRLERİNDEKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, partinin örgüt seçimlerinde son günlerde yaşanan ve ciddi bir artış gösteren, hukuki itirazlar ve bu itirazlar sonrasında mahkemeler tarafından verilen ara emirlerine işaret ederek, bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Taçoy konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Partimizin bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesi gereken kurultay sürecinin hukuk dışılıklara sahne olduğunu üzülerek görmekteyim. Gerçekleşen örgüt seçimlerine ilişkin olarak yapılan hukuki itirazlarda ve bu itirazların mahkemelerce haklı bulunmasına yönelik kararlarda son günlerde yaşanan artış endişe verici bir boyuta ulaşmıştır.

Bu konuda önceki günlerde yapmış olduğum uyarının Ünal Bey tarafından doğru anlaşılmamış olduğunu üzülerek gözlemlemekteyim.

En baştaki görevi Ulusal Birlik Partisi’ni tarihine yakışan bir şekilde yönetmek olan Ünal Bey, şu an itibarıyla bu durumdan oldukça uzak bir görüntü sergilemektedir.

Kendisine bir kez daha, yasalara ve Ulusal Birlik Partisi’nin şerefli geçmişine uygun davranmaya davet ederim.

Yüksek Seçim Kurulu’ndaki bilgi ve kayıtlara ters ve tamamen hukuk dışı bir şekilde gerçekleştirmekte olduğu eylemleri, bizleri hiç istemediğimiz ve hatta telaffuz etmekten bile kaçındığımız durumlara doğru götürmektedir.



Örgüt seçimlerinde her geçen gün artmakta olan mahkeme kararları ortada bir yasadışı durum olduğunun en somut göstergesidir.

Durumun ciddiyetini göz önünde tutarak, kendisini hem yasalara hem de Ulusal Birlik Partisi’ne gönül vermiş olan insanlarımıza karşı saygılı davranmaya, girmiş olduğu yanlış yoldan dönerek partiyi layık olduğu bir şekilde kurultaya taşımaya davet ederim.”