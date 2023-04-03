Hasan Taçoy: Sadece belli bir konunun cımbızlanması anlaşılır bir durum değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali protokole ilişkin eleştirilere işaret ederek, “Adımlar atılırken geleceğe yönelik yapacağımız işleri bir kenara bırakıp sadece içinden cımbızla bir şeyi alıp tartışmak neyin mevzusudur anlayamadım” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı programda Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oldukça detaylı ve farklı bir çok konuda yatırım içermesine rağmen, sadece ilahiyat koleji noktasına eleştirilerin odaklanmış olduğunu ifade eden Taçoy, toplamda 26 yeni okul yapılacağını ve her bir okula şampiyon meleklerin isimlerinin verileceğini söyledi.

“Esasında manşete çıkarılması gereken budur” diyen Taçoy, hem eğitim alanına büyük bir katkı sağlanacağını hem de okulların depreme dayanıklılığının sorgulandığı bir dönemde tüm endişelerin ortadan kalkmış olacağını kaydetti.

İmzalanan protokolde yeni okulların yanı sıra, başta Lefkoşa olmak üzere Girne ve Güzelyurt’a yeni devlet hastaneleri yapımı ya da yapımı devam edenlerin süratle tamamlanarak tam donanımlı bir şekilde hizmete girmelerinin de yer aldığına işaret eden Taçoy, Pamuklu’da yapılacak sağlık merkezi ile de bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaşacağını söyledi.

Hasan Taçoy, okul ve sağlık yapımı dışında devletin yapısal sorunlarına ilişkin önemli bir kaynağın da yine protokolde yer aldığını ifade ederek, “Bu bizim için bulunmaz bir fırsattır” dedi.

Bu çerçevede kendi bakanlığına ilişkin olarak, genel sağlık sigortasının hayata geçmesinde önemli bir basamak olan yazılımın tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesinin alt yapısının oluşacağını anlatan Taçoy, bunun sağlıkta bir “devrim” olacağını vurguladı.

Bakan Taçoy, “Adımlar atılırken geleceğe yönelik yapacağımız işleri bir kenara bırakıp sadece içinden cımbızla bir şeyi alıp tartışmak neyin mevzusudur anlayamadım” dedi.

“Hükümet doğru da yapsa yanlış da yapsa hep yanlış yaptı şeklinde bir yaklaşım sergilenmekte” diyen Taçoy, bu yönde bir algı politikası yürütülmekte olduğuna dikkat çekti.

Taçoy, kişisel çıkarlar için hükümeti darbelemenin son derece yanlış olduğunun artık anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.