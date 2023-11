Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“İnsanın hayatında öyle kişiler vardır ki, onları anlatmaya kelimeler yetmez.

Salih Miroğlu da işte o kişilerdendir.

Siyasete atıldığım yılların en başından kendisiyle kurmuş olduğum “ağbi-kardeş” ilişkisinin izlerini ve bana kattıklarını hala taşımaktayım.

Salih Miroğlu, ya da ona herkesin seslendiği gibi, “doktor” Kıbrıs Türk siyasetinin en seçkin, vizyon sahibi, yüksek seviyeli ve hayatının her anını ülke insanına adamış birisiydi.

Ondan çok şey öğrendim. Kendisi bana her şart ve koşulda, yaşadıklarım her ne olursa olsun vazgeçmemeyi, doğru bildiğim yolda yürümeye devam etmeyi öğretti. Rüzgar ne kadar tersten eserse essin, hep doğru kalmayı da Doktor Salih Miroğlu’ndan öğrendim.

Ulusal Birlik Partisi saflarında hemen her görevde bulunmuş olan Salih Miroğlu’nun kaybı ülkemiz adına yeri doldurulamaz bir boşluktur. Hem eşsiz kişiliği hem de siyasette sergilediği duruşu ile onun yeri asla doldurulamaz.

Ülkenin içerisine çekildiği girdapta, Ulusal Birlik Partisi’ne duyulan ihtiyacın öneminin bilinciyle, çok zor bir dönemde partinin başına geçerek, zor günlerin aşılmasında görev üstlenmeyi bir an bile tereddüt etmeden kabul ettiğinin canlı tanıklarından birisiyim. O günlerde ülkenin düze çıkabilmesi adına çok zor bir görevi kabul etmişti ve hemen çalışmaya başlamıştı.

Ancak ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Sağlığı uğruna ülkesi için çalışmaktan geri adım atmayan Salih Miroğlu’nu ne yazık ki zamansız bir şekilde kaybettik.

Onunla tanışmış, onunla çalışmış ve onunla yetişmiş bireyler olarak bizlere düşen en büyük görev, genç kuşaklara Miroğlu’nu anlatmak ve onun çizgisinde yürümelerini sağlamaktır.

Ölüm yıldönümünde kendisini bir kez daha rahmet ve hasretle anarım.

Rahat uyu sevgili doktor, abim, yoldaşım...

Emanetin olan Ulusal Birlik Partisi’nde bayrağın yere düşmesine asla izin vermeyeceğim...

Doktor Salih Miroğlu ile aynı günde ne yazık ki ülkemizin bir diğer değerli siyasetçisi olan Özker Özgür’ü de kaybettik.

Ülkesi ve insanı adına doğru bildikleri uğruna çalışan ve ömrünü bu yola adayan Özker Özgür, sadece CTP için değil, ülkemiz için de önemli bir değerdi. Kaybı hepimizde derin bir keder yaratmıştır.

Özker Hoca’ya ölüm yıldönümünde Allah’tan rahmet dilerim...”