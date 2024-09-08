Hasan Taçoy: UBP’de hedef koalisyonda kalmak değil, tek başına iktidar olmalıdır

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, KKTC Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle yaptığı toplantıda, "UBP’de hedef koalisyonda kalmak değil, tek başına iktidar olmalıdır" dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, KKTC Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geldi.

Taçoy, vizyonunu ve hedeflerini anlattığı gecede, KKTC Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinin görüş ve önerilerini de dinledi.

Son derece faydalı bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Taçoy, gönüllüler tarafından kurulmuş örgütlerin sivil toplum örgütleri içerisindeki yerlerinin her zaman ayrı olduğunun altını çizdi.

Taçoy, sadece genel başkan ve başbakan olmak için yola çıkmadığını ifade ederek, çıktığı yolun UBP’nin kalıcı iktidarı için bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

“UBP’Yİ TEK BAŞINA İKTİDARA TAŞIYACAK BİR GENEL BAŞKANA İHTİYAÇ VAR”

“UBP’nin yeri tek başına iktidardır” diyen Taçoy, KKTC’nin kurucu partisi UBP’nin 2009 seçimlerinden bu yana tek başına iktidara gelemediğini anımsatarak, ilk seçimde hedefin bu olduğunu söyledi.

Taçoy, ülkeyi koalisyonlara mahkum etmenin başarı olarak gösterilmeye ve UBP seçmeninin kandırılmaya çalışıldığını dile getirerek, “ancak hiçbir UBP’li bu aldatmacaya kanmamaktadır. Bunu da 21 Eylül’de göstereceklerdir. Kendilerine yutturulmaya çalışılan ve adına istikrar denilen masala son vererek, UBP’nin tek başına iktidara gelme yürüyüşünü başlatacaklardır” dedi.

“Birileri koalisyonda kalmaktan tatmin olabilir ama bizim hedefimiz bize yakışan bir şekilde tek başına iktidar olmaktır” diyen Taçoy, UBP’yi doğru hedeflere yönlendirecek ve tek başına iktidara taşıyacak bir genel başkana ihtiyacı bulunduğunun altını çizdi.