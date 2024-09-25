Hasan Taçoy ve 5 Vekil mesaj verdi

Hasan Taçoy ve 5 Vekil: "Egemen ve Eşit Devletimiz İçin Çalışacağız"

Hasan Taçoy ve 5 milletvekili bir araya gelerek, yaptıkları açıklamada, vatan ve anavatan ile işbirliği içinde egemen ve eşit bir devlet olarak KKTC'nin yararına çalışacaklarını vurguladılar. Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyeleri için, destek veren ya da vermeyen herkes adına hizmet etmeye devam edeceklerini belirten grup, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın izinden giderek daha zengin, mutlu ve güçlü bir KKTC için durmaksızın çalışacaklarını ifade ettiler.