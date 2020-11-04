Hasan Taçoy yarıştan çekilmiyor, Cumartesi günü kurultayın 2. turu yapılacak

Hasan Taçoy’un, Cumartesi günü gerçekleşecek UBP Olağanüstü Kurultayı’nın ikinci tur seçimlerinden çekilmeyeceği öğrenildi.
Taçoy’un ilerleyen dakikalarda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Olağanüstü Kurultayı sonucunda Faiz Sucuoğlu ile birlikte ikinci tura kalan Hasan Taçoy’un, Cumartesi günü gerçekleşecek ikinci tur seçiminden çekileceği yönündeki iddialar asılsız çıktı…
Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre Hasan Taçoy, yarıştan çekilmiyor.
Taçoy’un ilerleyen dakikalarda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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