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Hasan Taçoy'dan İcraat Vizyonu: "Söz Vermeyeceğiz, Sözümüzü Tutacağız"

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, başlattığı "Laf Değil İcraat Üreteceğiz" temalı kampanya kapsamında vizyonunu açıklamaya devam ediyor.
Hasan Taçoy'dan İcraat Vizyonu: "Söz Vermeyeceğiz, Sözümüzü Tutacağız"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, başlattığı "Laf Değil İcraat Üreteceğiz" temalı kampanya kapsamında vizyonunu açıklamaya devam ediyor. Taçoy, hükümet icraatlarının takibini sağlamak için kurulacak olan İcraat Takip Kurulu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Taçoy, Kıbrıs Türk halkının en çok şikâyet ettiği konuların başında tutulmayan sözler geldiğini belirterek, göreve geldiği takdirde projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Başbakanlığa doğrudan bağlı bir İcraat Takip Kurulu oluşturacağını duyurdu.

Bu kurulun, hükümetin ilan ettiği projeleri ve icraatları yakından izleyeceğini, ilgili verileri sürekli olarak hükümete ileteceğini ifade eden Taçoy, sözlerinin arkasında duracağını vurguladı. Taçoy, "Yapamayacağımız sözü vermeyecek, verdiğimiz sözü er ya da geç ama mutlaka yerine getireceğiz" dedi.

İcraat Takip Kurulu, hükümet projelerinin etkin şekilde yürütülmesini ve halkın hizmetine sunulmasını sağlayacak.

Hasan Taçoy’un bu açıklamaları, Kıbrıs Türk halkına verdiği güvence olarak değerlendirilirken, siyaset arenasında da büyük yankı uyandırdı.

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