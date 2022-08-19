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Hasan Taçoy'un Ankara temasları sürüyor

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Bakan Taçoy Ankara'da süren temasları çerçevesinde Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya geldi.
Hasan Taçoy'un Ankara temasları sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Ankara temasları çerçevesinde, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya geldi.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , iki muadil bakanlığın çalışma konularının benzerliği dolayısıyla oldukça köklü ilişkileri olduğunu kaydederek “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iş birliğine ve soydaşlarımıza katkı vermeye her zaman açığız, iş birliği sürecinde her türlü iyi örnek paylaşımı aşamasında Kıbrıslı soydaşlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yanık bundan sonraki süreçte temasların daha sık gerçekleşmesini arzuladıklarını da dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Türkiye’de çok güzel ağırlandıklarını ve temaslarının son derece verimli geçtiğini vurguladı. Bakan Taçoy Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Görüşmede aile eğitimi programı, aile bütünlüğünün sağlanması için boşanma nedenlerinin araştırılması, engelsiz yaşam evi, kadına hizmet alanında kadın istihdamı, sosyal yardım sistemi, sosyal hizmet merkezlerinin geliştirilmesi konularına değinildi.

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