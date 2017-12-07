“Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” Cuma Günü açılacak

Kumyalı bölgesinde düzenlenen bölge, Cuma günü törenle açılacak.

“Doğayı tüketmeden yaşama felsefesi” olarak tanımlanan “permakültür” konusunda Karpaz’da özel alan oluşturuluyor. “Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” adıyla Kumyalı bölgesinde düzenlenen bölge, Cuma günü törenle açılacak.

Turizmci, Araştırmacı-Yazar Zekai Altan’ın açıklamasına göre söz konusu alanla hedeflenen, çevre örgütleri ile birlikte “doğal ekosistemlerdeki gibi biyolojik çeşitliliğe, denge ve dirence sahip, tarımsal anlamda bereketli ekosistemlere bilinçli biçimde ortam hazırlama ve sürdürme”.

Yeşil Barış Hareketi “Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” projesine destek bildirdi ve aşağıdaki basın açıklamasını yaptı.

Daha Fazla Geç Kalmadan

“Permakültür!”

- Yerel üret, yerel tüket, sağlıklı yaşa.

-Doğayı sahiplenmeyi bırakıp, onunla doğru ilişki kurma yolunda önemli

bir adım.

- Doğayı tüketmeden yaşa.

Giderek, bir eşyamız gibi davrandığımız, sadece kullanılacak bir alan olarak görmeye

başladığımız topraklarımızla, doğal yaşam alanlarımızla yabancılaşarak kendimize ve

geleceğimize her geçen gün daha fazla zarar veriyoruz. Çeşitli müdahalelerle, kullandığımız

kimyasallarla doğal ekosistemleri bozarak, hem kendimize, hem de diğer canlılara yaşamsal

sorunlar yaratmaktayız. Binlerce yıllarda oluşan, canlı cansız varlıkların doğal ortamında yok

olan her bir tek türün eksilmesi yeni bir yıkım getirmektedir. Bu nedenle tarımsal üretimde

yozlaşma, çeşitlilikte zorluklar yaşanmaktadır.

Bu yanlış yoldan dönülmelidir. Yaptığımız duyarsız tarım faaliyetleri ile aşırı biçimde

yorduğumuz toprağımızdaki yaşam birliği dengeleri daha fazla yok olmamalıdır.

Sayın Zekai ALTAN’ın girişimleri ile bir “Permakültür Eğitim Merkezi” olarak ülkemizde önemli

bir misyon üslenecek olan “HASAN TAHSİN KARPAZ PERMAKÜLTÜR ALANI” 8 Aralık

Cuma gün, 11.00’de, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İnci

GÖKMEN ve Prof. Dr. Ali GÖKMEN’in de yer alacağı bir törenle yaşama kazandırılacak.

“Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” Kumyalı-Ziyamet yolu üzerinde, “Antep

Fıstıklar” olarak bilinen alanın hemen ilerisindeki virajdan sola dönülen yolun 400 m

ilerisinde, Zekai ALTAN’a ait bağın yanında yer almaktadır.

Permakültür, yerel üretip, yerel tüketimi teşvik ederken daha sağlıklı beslenme ve daha

sağlıklı bir yaşam anlamına gelmektedir. Doğayı sahiplenmeyi bırakıp, onunla doğru

ilişki kurma, Doğayı tüketmeden yaşama yolunda sağlıklı bir adım.

Bizler Yeşil Barış Hareketi olarak bu güzel girişime bir harç koymaktan dolayı büyük bir

mutluluk duymaktayız. KKTC’de bir ilk olacak olan; doğal ekosistemlerdeki gibi biyolojik

çeşitliliğe, denge ve dirence sahip, tarımsal anlamda bereketli ekosistemlere bilinçli biçimde

ortam hazırlama ve sürdürebilme çalışmalarının uygulanacağı Hasan Tahsin Karpaz

Permakültür alanı açılışı ve farkındalığı çok önemli ve büyük bir adımdır. Bu onuru

paylaşmaktan kıvanç duymaktayız.

Saygılarımla,

Doğan SAHİR

(Yeşil Barış Hareketi)