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Hasan Yiğittürk son yolculuğuna uğurlandı

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Gazimağusa’nın tanınmış esnafı Hasan Yiğittürk, dün yaşamını yitirmişti.  1945 doğumlu olan üç çocuk babası Hasan Yiğittürk, Mağusa’da yaklaşık 60 yıldır berberlik yapmaktaydı.
Hasan Yiğittürk son yolculuğuna uğurlandı

Gazimağusa’nın tanınmış esnafı Hasan Yiğittürk, dün yaşamını yitirmişti.  1945 doğumlu olan üç çocuk babası Hasan Yiğittürk, Mağusa’da yaklaşık 60 yıldır berberlik yapmaktaydı.

Mağusa’nın en eski esnafları arasında yer alan Hasan Yiğittürk, bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığı'na defnedildi. Yiğittürk, için düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni de katıldı. (MHA)

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