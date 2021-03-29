Gazeteci, yazar ve aktivist Hasan Yıkıcı’nın ilk kitabı olan “Özgürleşme Denemeleri -Sol, Ekoloji, Kimlik ve Konformizm-” kitabı yayımlandı.
Hasan Yıkıcı’nın, “Özgürleşme Hatları”, “Kimlik Çıkmazı”, “İklim Krizi, Ekoloji ve Sol”, “Entegrasyon, Merkezde Kırılmalar ve Kıbrıs Sorunu” ile “Huzursuz Düşünceler” başlıkları altında toplanan 5 temel bölümden oluşan çalışması, Işık Kitabevi etiketiyle çıktı.
Kitap, son 5 yıl içerisinde yaşanan siyasal, toplumsal ve kültürel kırılmalar doğrultusunda bir özgürleşme siyaseti öneriyor.
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