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‘Hasat’ operasyonu: Rus vatandaşı zanlı 2 gün tutuklu kalacak

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Lapta’da gerçekleştirilen Hasat operasyonu sonucunda evinde uyuşturucu madde tespit edilen Rus vatandaşı zanlı O.K. soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.
‘Hasat’ operasyonu: Rus vatandaşı zanlı 2 gün tutuklu kalacak

Lapta’da gerçekleştirilen Hasat operasyonu sonucunda “Hintkeneviri Ziraat ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan Rus vatandaşı zanlı O.K. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının uyuşturucu ‘ziraat’ ve ‘tasarruf’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, önceki gün ihbar üzerine zanlının Lapta’da kaldığı siteye baskın düzenlendiğini, evde birçok noktada arama gerçekleştiğini kaydetti. 

Polis, zanlının yatak odasında kurduğu aydınlatma ve ısıtma düzeneği saksılar içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ifade etti. 

Yanaroğlu, evde yapılan aramada saksılar içerisinde boyları 60 ile 65 santim arasında değişen 630 gram ağırlığında kenevir bitkisi ele geçirdiklerini belirtti.

Mutfakta bulunan buzdolabında arama gerçekleştiğini ifade eden Yanaroğlu, saklama kabında 240 gram hintkeneviri, yine üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, hassas terazi ve bir miktar hintkeneviri tohumu bulunduğunu aktardı.

Yanaroğlu, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, alınan emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini söyledi, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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