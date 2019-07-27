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HASDER Gençlik Günleri bu akşam başlıyor

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HASDER Gençlik Kulübü’nün bu yıl 13’üncüsünü düzenleyeceği Lefkoşa Gençlik Günleri bu akşam başlıyor.
HASDER Gençlik Günleri bu akşam başlıyor

AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla düzenlenecek olan Yuvarlak Masa Toplantısı ile başlayacak olan etkinlikler, 3 Ağustos’a kadar sürecek.

   Bu akşam AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle, AB Bilgi Merkezi’nde düzenlenecek olan Yuvarlak Masa Toplantısı, “Eğitimde Reform” başlığıyla düzenlenecek.

   Eğitimde Reform konusunda kurulacak toplantıya Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Konseyi’nden Mustafa Özbilgehan, Eğitimde Gençlik İnsiyatifi’nden Mehmet Göksu, Genç Folkder’den Baran Mutluyakalı, UBP’den Mustafa Çaluda, Sol Hareket’ten Raif Kanlıoğlu, HASDER’den Hasan Ciyaslıoğlu, Bağımsızlık Yolu’ndan Nehir Özkızan, CTP Gençlik Örgütü’nden Firuz Doğgün, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden Fatih Coker, TDP’den Engin Deniz Görgüner, Baraka Kültür Merkezi’nden Arif Bayraktar, Demokrat Parti’den Erden Pekri ve Lefkoşa Gençlik Dernei’nden Sedat İzcan konuşmacı olarak katılacak.

   Eğitim Bilimci Salih Sarpten ve Doç. Dr. Müesser Nat ise toplantı sonunda bir değerlendirme yapacak.

   Gençlik Günleri, 28 Temmuz Pazar akşamı “Eğitimde Reform” başlığıyla düzenlenecek olan sinevizyon izle ve tartış etkinliği ile devam edecek. Saat 20:00’de başlayacak olan bu etkinlik HASDER El Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek.

   Etkinlikler 30 Temmuz Salı günü Atatürk Stadyumu Park Yeri’nde  18:00’de Markutti Uçurtma Etkinliği düzenlenecek.

   1 Ağustos akşamı saat 20:30’da HASDER El Sanatları Merkezi Yanı’nda bulunan Belediyeler Birliği otoparkında düzenlenecek konser ile devam edecek olan etkinlik programı, 3 Ağustos Cumartesi akşamüzeri 18:00’de Selimiye Meydanı’nda Velesbitnan Surlariçi Turu ile sona erecek.

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