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HASDER’in Lefkoşa Gençlik Günleri yarın başlıyor

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AB Bilgi Merkezi, AB Gençlik Stratejisi kapsamında gençlerin faaliyetlerini desteklemek ve onları güçlendirmek amacıyla yaz aylarında HASDER ve MAGEM ortaklığıyla bir dizi eğitici, sportif ve kültürel etkinliğe destek sağlayacağını açıkladı.
HASDER’in Lefkoşa Gençlik Günleri yarın başlıyor

Bu kapsamda düzenlenen 13. HASDER Lefkoşa Gençlik Günleri, yarın başlıyor. Etkinlik, 3 Ağustos’a kadar sürecek.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre,  yarın AB Bilgi Merkezi'nde eğitim reformu konusunda  “Yuvarlak Masa Toplantısı”, 28 Temmuz'da HASDER El Sanatları Merkezi'nde “Sinevizyon İzle ve Tartış” etkinliği yapılacak.

13.  HASDER Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında  30 Temmuz'da Atatürk Stadyumu otoparkında “Markutti” (Uçurtma Festivali), 1 Ağustos'ta HASDER El Sanatları Merkezi otoparkında “Gençlik Konseri” ve 3 Ağustos'ta

Selimiye Meydanı'ndan başlayacak “Velesbitnan Surlariçi Turu” etkinliği düzenlenecek.

Ayrıca, MAGEM tarafından düzenlenen Maki Festivali de AB Bilgi Merkezi desteğiyle 23-25 Ağustos tarihlerinde Bafra sahilinde gerçekleştirilecek.

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