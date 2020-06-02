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Hasgüler: Bizim için doğru olan üniversite öğrencilerinin KKTC’ye gelmesidir

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Hasgüler: Bizim için doğru olan üniversite öğrencilerinin KKTC’ye gelmesidir
Hasgüler: Bizim için doğru olan üniversite öğrencilerinin KKTC’ye gelmesidir

YÖDAK Başkan Vekili Mehmet Hasgüler, hükümetin üniversitelerimizdeki yaz okulu dönemini, “uzaktan eğitim” şeklinde yapmak için karar almaya çalıştığını öğrendiklerini belirterek, “Bundan vazgeçilmelidir, çünkü uzak kalma süresi arttıkça öğrenci KKTC’den kopmakta, uzaklaşmaktadır. Bu karar büyük bir risktir, bizim için doğru olan öğrencilerin ülkeye gelmesidir” dedi.

15 Haziran- 30 Eylül döneminin “yüz yüze eğitim” değil de “uzaktan eğitim” şeklinde yapılması halinde öğrencinin Kuzey Kıbrıs’a yabancılaşacağını, uzaklaşacağını ifade eden Hasgüler, ülkemiz üniversitelerindeki modelin “yüz yüze eğitim” üzerine kurulduğunu ve bunun her bakımdan ülke menfaatine olduğunu vurguladı.

Hasgüler, “Uzaktan eğitimin yaz okulunda da devam ettirilmesi halinde, Türkiye’deki öğrenciler için Kuzey Kıbrıs’ı Amerika kılacaksınız, yani uzaklaştıracaksınız ve o çok korktuğunuz yatay geçiş bir bakmışsınız kendiliğinden oluşmuş ve bunu hesabını veremezsiniz. Haziran ayında öğrenciler hızlıca KKTC’ye getirilmelidir” dedi.

Mehmet Hasgüler, Haber Kıbrıs’a konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bakanlar Kurulu’nun yurt dışındaki öğrencilerin haziran ayında Kuzey Kıbrıs’a gelmeleri halinde kendilerinden ‘karantina parası’ alınacağı yönünde son drece yanlış ve talihsiz açıklaması nedeniyle öğrenciler tedirginlik yaşadı. Türkiye’deki öğrenciler infial içine sokuldu ve bu karar, KKTC’ye gelemeyecekleri algısını güçlendirdi. Sonuçta her üniversite süratle kendi öğrencisine sahip çıktı, bu sorumluluğu üstlendi ve sorun çözüldü. Teşekkür ederiz ama algı öyle kolay kolay bozulan bir şey değildir. Şimdi yapılması gereken, öğrencilerin buraya gelebilecekleri ve gelmelerinin onlara ekstra bir yükümlülük yüklemediğini, ülkemizin de çok güvenli olduğunu anlatmaktır. Bilim insanlarıyla yaptığımız görüşmelerde hayatın normalleştiğini, adamızın güvenli olduğunu, tedbirleri elden bırakmadan yavaş yavaş normalimizi yaşayabileceğimizi söylüyorlar. Eğer güvenliysek ve dünyaya bizi görmeleri, tercih etmeleri için çağrı yapıyorsak, YÖK de yurt dışındaki Türk öğrencilerin Türkiye üniversitelerine dönüşünü kolaylaştıran yatay geçiş uygulamasından KKTC’yi muaf tutacağını söylüyorsa, haziran kritik bir aydır, yaz okulunda yüz yüze eğitim yapmalıyız. Bu kadar olumlu şartlar içinde halen hükümet ‘yaz okulunu uzaktan yapalım’ diyorsa, çok büyük hata yapıyor. Eğer bilgimize geldiği gibi, Bakanlar Kurulu 15 Haziran- 30 Eylül dönemini uzaktan eğitim yapmayı planlıyorsa, bu; Türk kökenli öğrenciler için KKTC’yi Amerika kılmak demek olur. Böyle yapmakla öğrenciyi yabancılaştırıyorsunuz. ‘Yatay geçiş tehlikesi geçti’ deniyor, hayır senin yaptığın yaz dönemi uzaktan eğitime devam etme kararı, bu riski yine önümüze çıkarıyor. Sen yaz okulunu yüz yüze yapmazsan öğrenciyi kaçırabilirsin. Bu karar, çok büyük riskler taşır. Öğrencinin algısında KKTC bitecek. Zaten ‘karantina uygulaması/ karantina parası’ gibi konular sosyal medyada yoğun bir şekilde kullanılıyor. Türk öğrenciler, 24 saatlik veya 48 saatlik testlerle ülkeye alınsın. Üniversiteler, hemen her şeylerini Covid 19’a göre ayarlasın. Hatta Türk öğrenciler için yatay geçiş uygulamasından biz öğrenci çekelim. Güvenli ülke olma avantajımızı kullanalım. Yatay geçişlere güvenli bir şekilde yeni öğrencileri buraya intikal ettirelim. Biz bunları yapacağımıza, kendi öğrencimizi uzakta tutmaya çalışıyoruz. Türk öğrencileri buraya yabancılaştırarak, yatay geçiş ile kaçmalarını algıda meşru hale getireceğiz. Üniversitelerimizin 40 yıldır biriktirdiklerini bu şekilde harcayamayız. KKTC için ‘en güvenli yerdir’ diyoruz. Sonra da öğrencileri buraya getirmeye cesaret edemiyor, uzaktan eğitim yapmaya çalışıyoruz. Hayır, öğrenciler test raporlarını alarak gelecek, burada da ters yaptıracak, üniversiteler her türlü önlemi alacak ve eğitim KKTC’de yüz yüze yapılacak. Herkes buna kendini hazırlasın. Yaz okulunu uzaktan yapmak çok risklidir. Bize güz dönemini de kaybettirecektir. Statü kaybına neden olacak. Yüz yüze eğitim teşvik edilmelidir. KKTC yüksek öğretimi yüz yüze eğitim modeline göre kurgulandı. Ben YÖDAK Başkan Vekili olarak Türkiye’deki öğrencilere çağrı yapıyorum; KKTC güvenli bir ülkedir. 43 gündür burada vaka çıkmadı, sağlıklı bir ortam vardır. Türk öğrenciler testlerini yaptırıp gelsinler. Eğitimlerini güven içinde tamamlasınlar. KKTC üniversiteleri de Türkiye’deki öğrencilerine yönelik burs imkanlarını acilen açıkla

malıdır.”

 
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