Hasgüler ve Uludağ’ın Uluslararası Örgütler Kitabının İngilizce Baskısı Yayınlandı

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ile Prof. Dr. M.Bülent Uludağ'ın ortak hazırladığı Uluslararası Örgütler (International Organizations) kitabının İngilizce baskısı Ankara'da Savaş Yayınları tarafından yayınlandı.

Kitapta, uluslararası örgütlenmenin süreç içerisindeki gelişimini veren yazarlar, bu örgütlenmenin klasik örnekleri olan hükümetlerarası kuruluşları küresel ve bölgesel örnekleriyle ele alıyor ve günümüzde önemleri giderek artan hükümetler-dışı örgütlerin sergilenişini ortaya koyuyor. Kitapta, küresel ve bölgesel nitelikli hükümetler-arası kuruluşların uygulamadaki çalışma düzenleri, uluslararası yapı içerisindeki yerleri de ele alınıyor.

Kitabın ilk Türkçe baskısını hazırlarken, yaklaşık 10 yıl alan kaynak toplama süreci yaşadıklarını aktaran Prof.Dr. Mehmet Hasgüler, daha sonra muhtelif baskılar esnasında kitabın yenilendiğini ve güncelleştirildiğini kaydetti. Kitabın, pek çok fakültede ders kitabı olarak kullanılan klasik bir eser haline geldiğini söyleyen Hasgüler, “böyle bir kitabı planlarken temel hareket noktamız, bu disiplini Uluslararası Hukuk’un donuk ve statik içeriğinden çıkararak, onu derin bir tarihsel ve siyasal boyut kazandıracak bir yaklaşımla desteklemekti. Bu çerçevede eski dönemlerde devletlerarası örgütlenmenin niçin kurulamadığını tarihsel verilerin ışığında analiz ederken, modern dönemlerin örgütlenmelerinin de başarı ve başarısızlık nedenlerini siyasal gözlemlerle ortaya koymak istedik” dedi.

Hasgüler, amaçlarının eserin çevirisinin küresel akademik gelişim ve işbirliğine katkı sağlaması olduğunu da vurguladı.