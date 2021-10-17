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Hashimoto Hastalığına Dikkat !

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Hashimoto Hastalığına Dikkat !
Hashimoto Hastalığına Dikkat !

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

Hashimoto Hastalığı, bağışıklık sistemimizin boyunumuzda yer alan tiroid bezine saldırması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum tiroid bezinin iltihaplanmasına ve uzun dönemde yeterince tiroid hormonu salgılanamamasına (hipotiroidizm) neden olur. 

Tiroid bezi boynumuzda yer alan ve kalkan şeklinde hormon salgılayan bir dokudur. Bu doku tiroid hormonları olan T3 ve T4 hormonlarının yapılıp, salgılandığı yerdir. Bu hormonların salgılanmasını kontrol eden TSH (tiroid stimülan hormon) adını verdiğimiz hormon ise beyinde hipofiz bezinden salgılanarak, tiroid bezinin tiroid hormonu üretmesini sağlar. 

Tiroid bezinin birçok hastalığı mevcuttur. Tiroid bezinin az çalışması, çok çalışması, tiroid bezinde hormon salgılayan ya da salgılamayan nodüller oluşması olası hastalıklardır. Haşimoto Hastalığı da tiroid bezinin az çalışmasına neden olan ve en sık görülen hastalıktır. 

Hashimoto Hastalığı, kronik lenfosittik tiroidit olarakta bilinir. Tiroid hormonu azlığının (hipotiroidizm) en sık nedeni de Hashimoto Hastalığı’dır. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkilese de her yaştaki kadın ya da erkekte görülebilir. 

Hashimoto Hastalığı Semptomları: 

Hashimoto Hastalığı, genellikle yıllar içinde ilerleyerek tiroid bezi hasarına ve tiroid hormonu azlığına neden olur. Ortaya çıkan belirtiler tiroid hormonu yetersizliğine bağlı olarak (hipotiroidizm) ortaya çıkar.  

Halsizlik 

Yorgunluk 

Kabızlık 

Ciltte kalınlaşma 

Saçlarda dökülme 

Çabuk üşüme 

Depresyon 

Tırnak kırılması 

Dilde büyüme 

Kilo alma 

Unutkanlık 

Adet düzensizliği 

Bu belirtilerden bazılarına sahipseniz tiroid fonksiyon testlerinize baktırmanız faydalı olabilir. Hipotiroidizm fark edilmezse zamanla tiroid bezi hormon salgılaması yönünde daha çok uyarılacaktır ve bu nedenle tiroid bezi büyüyecektir. Tiroid bezinin büyümesi boynunuzun kalın görünmesine neden olabilir. Ayrıca tiroid bezi büyüdüğünde yemek borusu ve soluk borusuna baskı yaparak yutkunmada zorluk veya nefes darlığına neden olabilir. 

Hashimoto Hastalığı Risk Faktörleri: 

Cinsiyet: Kadınların Hashimoto Hastalığı’ na yakalanma riski çok daha yüksektir. 

Yaş: Hashimoto Hastalığı daha çok orta yaşta ortaya çıkar. 

Kalıtım: Ailenizde Hashimoto ya da diğer otoimmün hastalıklar mevcutsa, risk daha fazladır. 

Radyasyon maruziyeti: Aşırı düzeyde çevresel radyasyona maruziyet, Hashimoto Hastalığı riskini arttırmaktadır. 

Hashimoto Hastalığı Tedavisi 

Hashimoto Hastalığı’nın tedavisi sadece takip ya da ilaç kullanımını içerebilir. Hormon eksikliği düşündürecek bir bulgunuz yoksa ve tiroid beziniz normal çalışıyorsa, doktorunuz sadece takibi yeterli bulabilir. Gerekli durumlarda sentetik tiroid hormonu olan levotiroksin, beslenme değişiklikleri, kilo verimi, vitamin ya da mineral destekleri önerilebilir. 

Doktorunuz levotiroksin başlanmasını uygun görürse, 6-8 haftalık periyotlarla hormon dengeniz oluşana kadar kontroller önerebilir. Eğer kalp hastalıklarınız ve aşırı hipotiroidiniz varsa hormon dengenizin sağlanması daha yavaş planlanabilir, aksi taktirde kalp hastalıklarının kötüleşme riski artabilir. Ayrıca aşırı dozda levotiroksin kemik mineral kaybına ve osteoporoza neden olabilir. Uygun doz aralığında kullanıldığında levotiroksine bağlı neredeyse hiç yan etki görülmez. 

Doktorunuzun önerdiği ilacı, önerdiği dozda unutmadan hergün kullanmanız oldukça önemlidir. Bazı ilaçlar levotiroksin ile etkileşebileceği için kullanacağınız ek ilaçları mutlaka doktorunuzla paylaşmalısınız. 

Hashimoto Hastalığı ve diğer tiroid hastalıkları doğru yönetildiğinde, hayat kalitenizi etkilemeden kontrol altında tutulabilir. 

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