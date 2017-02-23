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Hasikos: “Barış Gücü çalışanına vatandaşlık verilmesi yasal”

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Hasikos: “Barış Gücü çalışanına vatandaşlık verilmesi yasal”
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, BM Barış Gücü’nde çalışan Lübnan uyruklu bir şahsa “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiğine ilişkin KKTC basınında çıkan haberlere, “vatandaşlık verilme işleminin yasal olduğu” yanıtını verdi.

Alithia gazetesinin haberine göre, KKTC basınında, Barış Gücü çalışanı Lübnan uyruklu bir kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği ve bunun BM’nin tarafsızlığını sorgulattığı yönünde çıkan haberler üzerine, Rum İçişleri Bakanı gazeteye açıklamada bulundu.

Habere göre Hasikos, söz konusu kişinin vatandaşlık kriterlerini karşılamakta olduğunu ve tüm yasal uygulamalar sonrasında vatandaşlık almaya hak kazandığını iddia ederek herhangi bir karşılık almanın ise söz konusu olmadığını savundu.

Gazete, Lübnan uyruklu çalışanın Barış Gücü’nde askeri görevli olmadığını, ekonomist olduğunu ve 2002’den beridir Güney Kıbrıs’ta yaşadığını aktardı.

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