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Hasikos’un çözümsüzlük durumunda göçmen olmayanlara ek vergi önermesi tepki çekti

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Hasikos’un çözümsüzlük durumunda göçmen olmayanlara ek vergi önermesi tepki çekti
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılamaması durumunda göçmen olmayan Kıbrıslı Rumlara ek vergiler getirilmesi gerektiği şeklindeki açıklaması Rum muhalefet partilerinin tepkisini çekti.

Politis ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un önceki gün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözülememesi durumunda Kıbrıs Rum göçmenlere yönelik politikaların, 1974 Barış Harekatı’nın etkilerinin getirdiği olumsuz unsurların eşit dağılımı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesinin gerektiğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Hasikos, Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda göçmen politikalarının yeniden değerlendirilmesi ve 1974 sonrası yaşanan olumsuzlukların yükünün eşit paylaşımı çerçevesinde göçmen olmayan Kıbrıslı Rumlara ek vergiler getirilmesinin gerektiğini söyledi.

Gazete, Hasikos’un bu açıklamasının DİKO tarafından “baskı unsuru” şeklinde yorumlandığını ve parti başkanı Nikolas Papadopulos’un açıklamasında, Hasikos’un sözlerinin “Kıbrıslı Rumların Türklerin koşullarını kabul etmesini sağlamayı amaçladığı” iddiasında bulunduğunu aktardı.

Habere göre Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi de dün Papadopulos’a destek verir nitelikte bir açıklamada bulundu ve göçmen politikasında değişikliğe gidilmesi girişimlerinin halka baskı yapma ve yapay korku oluşturma çabası olduğunu savundu.

Hasikos ise DİKO ve Çevrecilerin açıklamalarına verdiği yanıtta, Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda göçmenlik politikasında, Kıbrıs Türk taşınmazlarının daha adil dağılımını ve zararın eşit paylaşımını içerecek düzenlemeler yapılmasının gerekebileceğini yineledi.

Hasikos, Türkiye’nin tüm muhataplarına, bunun Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde çözümüne yönelik son çaba olduğu mesajını verdiğini iddia ederek “biz bunun son fırsat olmadığına inanmak istiyoruz ancak işgal devam ediyor ve göçmenler de göçmen kalmayı sürdürüyorlar” şeklinde konuştu.

Hasikos, bu konuda alınacak tüm kararların karşılıklı istişarelerle alınacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Rum göçmen dernekleri yaptıkları açıklamalarla Hasikos’a desteklerini belirttiler.

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