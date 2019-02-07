Hasılatı 83 milyona yükselen ‘Müslüm’ yine mahkemelik

Şarkıcı Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm‘ filmininin yapımcıları hakkında yönetmen Tülün Kızılırmak “Ben de hak sahibiyim” diye dava açtı.

Dava dosyasının ayrıntılarında filmin hasılatının 83 milyon liraya çıktığı da ortaya çıktı.

2012’de ölen Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur, eşine ait olduğu iddia edilen ‘sahte‘ gömlek ve yüzüğü satışa çıkardıklarını öne sürdüğü ‘Müslüm‘ filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı ile mahkemelik olmuştu.

Şimdi de yönetmen Tülün Kızılırmak, hazırlık aşamasında emek verdiği filmde iki yapımcı tarafından devre dışı bırakıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

‘Müslüm‘ filminin senaryosundan, film müziklerine, oyuncu seçiminden kurgusuna kadar her şeyi kendisinin seçtiğini belirten yönetmen Kızılırmak, eser sahipliği ve ortak yapımcılık iddiasında bulunarak filmin yapımcı şirketi ICNN Yapım ve Dijital Sanatlar şirketlerine dava açtı.

‘Filmin geliri şirkete ödenmesin’ talebi

Yapımcılar Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım’ın kendisini dışarıda bırakarak, aralarında ortak yapımcı sözleşmesi imzaladıklarını iddia eden Tülün Kızılırmak, mahkemeden şunu talep etti: “Adım yapımcı sıfatıyla filmin künyesine, jenerik dökümün tüm görsel materyallerine, her bir fiziki dijital nüshalarına, eser işletme belgesine kaydedilsin.”

Kızılırmak, Müslüm filminden elde edilecek gelirin yapımcı payının her iki şirkete ödenmesinin durdurulması yönünde tedbir kararı ve ‘1000 lira’ (bin) tazminat da istedi.

Mahkeme tedbiri reddetti ama dava sürüyor

Mahkeme ilk aşamada tedbir kararını reddederken, ICNN Yapım şirketi sadece danışmanlık hizmeti aldıklarını Tülün Kızılırmak’ın 83 milyon lira hasılata ulaşan filmle ilgili “Ya tutarsa” diye dava açtığını belirtti.

Dava dosyasından ayrıntılar

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde Müslüm filminin yapıcı şirketleri ICNN ve Dijital Sanatlar’a dava açan Tülün Kızılırmak dilekçesine göre yaşananlar şöyle:

“Tümün Kızılırmak, ICNN yapım şirketinin yetkilisi ve sahibi Nuri Yıldırım’a Müslüm filminin projesinin üç yıl önce götürdü ve mali destek istedi. Mali desteği sağlamayı taahhüt eden Nuri Yıldırım ile Tülün Kızıllırmak ortak yapım sözleşmesi imzaladı.

2017’de ICNN Yapım ve Nuri Yıldırım finansmanı tek başına sağlayamayacağını belirtti. Dijital Sanatlar şirketinin sahibi Mustafa Uslu filme üçüncü yapımcı ortak olarak dahil oldu.

‘Kızılırmak’ın katılmadığı toplantıda imza’ iddiası

Filmin ortak yapım sözleşmesini imzalamak için üç ortak 20 Temmuz 2017’de randevulaştı. İmza günü Tülün Kızılırmak yeğenine kanser teşhisi konulması üzerine toplantıya katılamadı. Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım Tülün Kızılırmak’ı devre dışı bırakarak aralarında ortak yapımcı sözleşmesi imzaladı.

Şirketlerin yanıtı

Dijital Sanatlar şirketi mahkemeye sunduğu yanıt dilekçesinde filmin yapımcısı olmadığını iddia etti.

İICNN Yapım şirketi ise yanıt dilekçesinde Müslüm eserinin Dijital Sanatlar şirketi ile yapım arasında ortak film yapımcılığı sözleşmesi ve Kültür Bakanlığı sinema eserlerine ilişkin kayıt tescil belgesinin iddiaların asılsız olmasının önemli delili olduğunu kaydetti.

‘Ya tutarsa diye dava açtı’

Tülün Kızılırmak’tan danışmanlık hizmeti aldıklarını belirten ICNN Yapım, karşılığında da hak ettiği bedeli aldığını, fazladan da elden ödeme yapıldığını belirtti. Tülün Kızılırmak’ın ne ICNN şirketi ne de yetkilisi Nuri Yıldırım ile yapımcılık veya eser üretimi gibi çalışmasının olmadığı da belirtildi. Kızılırmak’ın danışmanlık faaliyeti kapsamına giren çalışmalarından bahsedip daha sonra da eser sahipliği ve ortak yapımcılık iddiasında bulunduğu anlatıldı. Hasılatı 83 milyon TL’ye ulaşmış bir eserin hak sahipliği için Kızılırmak’ın bin TL istediğinin belirtildiği dilekçede istenen rakamın iddiasında samimi olmadığının göstergesi olduğu yer aldı. Tülün Kızılırmak’ın ‘Ya tutarsa’ diyerek haksız kazanç sağlamaya çalıştığının yer aldığı dilekçede davanın reddi istendi.

Mahkeme Tülün Kızılırmak’ın Müslüm filminden elde edilecek gelirin yapımcı payının her iki şirkete ödenmesinin durdurulması yönünde teminatsız tedbir talebini reddetti. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Muhterem Nur’un ‘dolandırıcılar’ davası neşdi?

Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım’ın filmden kendisi için 950 bin TL aldığı iddiaları üzerine ücret almadığını öne sürerek dava açacağını söylemişti. Muhterem Nur, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın ‘Yılın En İyileri’ ödül töreninde eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğü satışa çıkardıkları gerekçesiyle‘Müslüm’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve vakıf hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Engelsiz Yaşam Vakfı da engelliler yararına düzenlenen gecede Müslüm Gürses’in filminde kullanılan gömleği ile özel tasarlanan yüzüğün açık artırmada satılmasının ardından, gömlek ve yüzüğün sanatçıya ait olmadığını belirterek, “Dolandırıcılar” açıklaması yapan Muhterem Nur hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikayetçi olmuştu.”