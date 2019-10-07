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Haşim Girgin son yolculuğuna uğurlandı

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Dün akşam Lefkoşa Mağusa Anayolunda Turunçlu kavşağıyakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 30 yaşındakiHaşim Girgin son yolculuğuna uğurlandı.
Haşim Girgin son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam Lefkoşa Mağusa Anayolunda Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Haşim Girgin son yolculuğuna uğurlandı.

Annesinin feryatları yürekleri dağladı. Girgin'in annesinin acı dolu haykırışları herkesi ağlattı. Aslanköy Camii'nde cenaze töreni kılınan Girgin'in yakınları gözyaşlarıyla dualar etti, ailenin acısına ortak oldu. Takım arkadaşlarının omuzunda... Cenaze törenine Girgin'in oynadığı Mormenekşe takımı oyuncuları da katıldı. Takım arkadaşları için yas tutan futbolcular, Girgin'in tabutunu taşıdı. Törene Aslanköy halkından büyük bir kalabalık katıldı. Göz yaşlarıyla cenaze namazı kılınan bir çocuk babası Girgin, Aslanköy kabristanlığına defnedildi.

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