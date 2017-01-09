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Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti

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Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti
Eski İran Cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, kalp krizi nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle akşam saatlerinde acilen hastaneye kaldırılan DMTK Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Rafsancani'nin vefatı sebebiyle ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Asıl adı Ekber Haşimi Behremani olan Rafsancani, Kerman eyaletinin Rafsancan ilçesine bağlı Behreman köyünde 25 Ağustos 1934'te dünyaya geldi.

İran devrimi (1979) öncesi Ayetullah Humeyni hareketine katılan Rafsancani, İran-Irak Savaşı (1980-1988) sırasında etkili rol oynadı.

1989 ile 1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yapan Rafsancani, İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığı'nı yürütüyordu.

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