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Hasipoğlu: 18 Üzerinden çalışmamızı başlattık

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkemenin vereceği karara saygılıyız..." dedi.
Hasipoğlu: 18 Üzerinden çalışmamızı başlattık

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, 25 Aralık’ta yapılacak olan belediye seçimine işaret etti.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, süreci anlatarak, şöyle konuştu:

“Süreç, iki aşamalı ilerlemek durumunda kaldı. İlk aşaması, seçim tarihinin belirlenmesi noktasında oldu. Yargı sürecinin ardından 25 Aralık tarihi uzlaşıyla alındı. İkinci aşama ise, seçime kaç belediye ile gideceğimiz noktasındadır. Bu şu anda yargı sürecindedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ( CTP) yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir talebi var. Ara emri duruşması yarın olacak. Mahkeme bir süre isteyecektir, biz bu sürenin ay içerisinde olacağını tahmin ediyoruz. Mahkemenin kararı, seçime kaç belediye ile gideceğimizin sinyalini de verecektir.”

“Mahkemenin vereceği karara saygılıyız, ona göre çalışmamızı yapacağız…” diyen Hasipoğlu, beklentilerinin belediye sayısının 18'e düşürülmesi olduğunu kaydetti.

“18 ÜZERİNDEN ÇALIŞMAMIZI BAŞLATTIK”

Hasipoğlu, “18 üzerinden çalışmamızı başlattık. Gelecek hafta içerisinde adaylarımız netleşmeye başlar diye düşünüyorum. Bazı bölgeler hafta sonu olabilir, bazı bölgeler ise gelecek hafta açıklanmaya başlanır” diye konuştu.

“Hafta sonundan itibaren yoğunluk başlayacak” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, mevcut aday adayların yetkili organlarda tartışıldığını dile getirdi.

Hafta sonu yeniden bir değerlendirme yapacaklarını da aktaran Hasipoğlu, “Gelecek hafta içerisinde adayların tamamına yakınını açıklama gayreti içerisinde olacağız” dedi.

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