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Hasipoğlu: 2024 yılının dünyada barış, KKTC'de refah ve demokrasi yılı olmasını diliyoruz...

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Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "2024 yılının dünyada barış, KKTC'de refah ve demokrasi yılı olmasını diliyoruz..." dedi.
Hasipoğlu: 2024 yılının dünyada barış, KKTC'de refah ve demokrasi yılı olmasını diliyoruz...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: 

“Değerli vatandaşlarımız, acının, üzüntünün, sevince oranla fazla olduğu bir yılı geride bırakıyoruz. Ne yazık ki, 2023 yılına Anavatan Türkiye’de yaşanan depremle başladık. Deprem sırasında, Adıyaman’da İsias Otel’de kalan ve yıkımla enkazın altında can veren GMTK Öğrenci ve Öğretmenleri ile Hatay’da, Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımızın da hayatını kaybetmesiyle acımız ikiye katlandı…

2024 yılının hemen başında, kısmen de olsa, acının yerini umuta bırakacağı bir sürece giriyoruz… İSİAS faciası için adalet nöbetimiz Adıyaman’da başlıyor… Adalet tecelli edene kadar, suçlular en ağır cezayı alana kadar, acılı ailelelerimizin yanında, onurla bu nöbeti tutacağız… 2023 yılında, UBP’nin öncülüğünde, ekonomik, mali, altyapı ve enerji alanlarında önemli adımların atılmıştır… 

2024 yılında Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’in, ortaya koyduğu hedeflere ve büyük projelere vargücümüzle destek olmaya devam edeceğiz… 2023 yılı, KKTC’nin dünyaya açılım sürecinin önemli dönemeçlerinden birisi olmuştur… Tarihe not düşülecek yurt dışı temaslar, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ile Başbakanımız  Sayın Ünal Üstel’in tarihi Azerbaycan Ziyareti, egemen eşitliğe dayalı yeni politikamızın dünya tarafından iyice benimsenmeye başladığının da açık bir göstergesidir…

2024 yılında KKTC’nin dünya devletleri arasında yer alması için daha çok diplomatik mesai harcayacağımız bir yıl olacaktır… 2024 yılının ekonomik istikrarı, siyasi istikrarla taçlandıracağımız bir yıl olması da başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. UBP’mizin kurultayını bir kez daha başarı ile geride bırakacak, yeni hedeflere güç birliği içinde yol alacağız… Global krizler, bölgesel savaşların gölgesinde kalsak da, 2024 Yılı’nın dünyada barış, KKTC’de refah ve demokrasi yılı olmasını diliyoruz… Yeni yılınız kutlu olsun…"

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