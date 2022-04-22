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Hasipoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan HASİPOĞLU’NUN Yazılı Açıklaması
Hasipoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan HASİPOĞLU’NUN Yazılı Açıklaması:
Ülkemizde coşkuyla kutlanan çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevgi ve şefkatle kutluyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkumuzu, sevincimizi dünya çocukları ile paylaştığımız dostluk kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklarımız aracılığı ile bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. 23 Nisan, Dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk milli iradenin hayat bulduğu 23 Nisan’ı bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımıza armağan ederken, çocuklarımızın ne kadar değerli olduklarına dikkat çekmiştir.

Çocuklarımız bizim aydınlık yarınlarımızın güvencesi ve egemenliğimizin teminatı, bedeller ödeyerek kazandığımız bu vatan topraklarının gelecek sahipleridir. O nedenledir ki özgürlüğün ve egemenliğin önemini unutmadan milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve
beraberliğimizi korumak, savunmak ve yaşatmak hepimizin görevidir, görevi olmalıdır diyoruz. Ulusal Birlik Partisi olarak, bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, halkımızın ve tüm Türk Ulusu’nun bayramını kutluyorum.

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