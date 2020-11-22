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Hasipoğlu: 300 Maraş kökenli Rum mülklerine dönmeye hazır

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UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 300 Maraş kökenli Rum’un mülklerine dönmeye hazır olduğunu söyledi.
Hasipoğlu: 300 Maraş kökenli Rum mülklerine dönmeye hazır

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 300 Maraş kökenli Rum’un mülklerine dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının mülkleri Rumlara iade etmesinin, özde BM kararlarını ihlal etmediğini kaydederek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararların bunu gerektirdiğini belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da bu sebeple kurulduğunu anlatan Hasipoğlu, 67-2005 sayılı karar gereği, komisyonun tazminat, takas ve iade çözümü sunduğunu söyledi.

Hasipoğlu ayrıca, Maraş’ı siyasi kazanç elde etmek için açmadıklarını ve bu eylemin, müzakerelere olumsuz etki yapmasını istemediklerini; Maraş’ın tüm hak sahipleri için açıldığını ifade etti.

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