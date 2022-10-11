Hasipoğlu: 6 belediye başkanımızın adaylığını bu akşam ilan edeceğiz

Hasipoğlu, UBP’nin tüm örgütleriyle seçime hazır olduğuna vurgu yaparak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının tamamlandığını aktardı.
Hasipoğlu, “6 belediye başkanımızın adaylığının ilanını bu akşam yapacağız” dedi.
Hasipoğlu, UBP’nin tüm örgütleriyle seçime hazır olduğuna vurgu yaparak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının tamamlandığını aktardı.
Hasipoğlu, “6 belediye başkanımızın adaylığının ilanını bu akşam yapacağız” dedi.
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