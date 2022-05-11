Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Masası Şefi Sophia Berhie ile görüştü.
ABD’den ülkeye kısa süreliğine gelen ve yeni göreve atanan Berhie ile olan görüşmede, Hasipoğlu, Cenevre’de ortaya konan KKTC’nin yeni vizyon ve pozisyonunu anlatarak, gerek Doğu Akdeniz Enerji ve Doğal Gaza ilişkin konular, gerekse son siyasi gelişmelere hakkında fikir teatisinde bulunuldu.
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