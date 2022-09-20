Hasipoğlu: Adada RUM Tarafının daha da silahlanmasına sebep olacak

UBP Gazimağusa Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ABD yönetimi tarafından GKRY silah ambargosunun kaldırılması ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

UBP Gazimağusa Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ABD yönetimi tarafından GKRY silah ambargosunun kaldırılması ile ilgili olarak açıklamada bulundu.



‘Adada RUM Tarafının daha da silahlanmasına sebep olacak’



ABD’nin çift yönlü tutumunu eleştiren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “ ABD yönetimi, bir yandan Kıbrıs konusunda her zaman aktör olmaya çalışırken ve bölgede istikrarın sağlanmasını desteklediğini iddia ederken, diğer taraftan Rum tarafını silahlandırmaya karar vermesi ve bu kararını nihai hale getirmesi ile, adada barışı ve istikrarı istediği konusunda samimiyetine inanmamızı imkansız hale getirmiştir" dedi. Türkiye’nin garantörlüğünün önemine işaret eden Hasipoğlu, “Bu durum bir kez daha bize; bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için Garanti Anlaşması ile temin edilen Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının hiçbir koşulda tartışılması bile söz konusu olamayacağını göstermektedir” ifadelerini kullandı.



Söz konusu kararın Ada’daki iki taraflı eşitlik ilkesiyle çeliştiğini ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacağını belirten Hasipoğlu, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları da olumsuz etkileyeceğini söyledi.



“Zaten silahlanmaya meyilli olan Rum tarafının daha da silahlanmasına sebep olacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir” diyen Hasipoğlu, uluslararası siyasetin çıkarlar üzerine kurulu olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Hasipoğlu, “Elbet bu karardan ötürü sadece ülkemizin rahatsız olmadığı bir gerçekliktir” dedi ve ekledi: “Yeni dış politikamız olan eşit egemenlik ve uluslararası eşit statümüzü gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz...”