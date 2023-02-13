  • BIST 4.505,34
  • Altın 1125.728
  • Dolar 18.8386
  • Euro 20.1252
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKASpor müsabakaları ertelendi

Hasipoğlu, Adıyaman’daki otel aleyhine başlatılan soruşturmanın yakın takipçisi olacaklarını belirtti

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Adıyaman’daki İsias Oteli aleyhine başlatılan soruşturmanın yakın takipçisi olacaklarını belirtti
Hasipoğlu, Adıyaman’daki otel aleyhine başlatılan soruşturmanın yakın takipçisi olacaklarını belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Adıyaman’daki İsias Oteli aleyhine başlatılan soruşturmanın yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, evlatlara mezar olan İsias otelin sahibi aleyhine bu kadar kısa bir süre içerisinde soruşturma açılması kararından sonra, başlatılacak ceza soruşturmasının da yakın takipçisi olacaklarını belirterek, gerekirse meclisten karar alıp, hukuki davalar için de adli yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in Bakanlar Kurulu sonrasında Türkiye’deki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar adına, facianın sorumlularına yargı önünde hesap sorulması için karar alarak, yasal takibin başlatılması için gerekli talimatı verdikten kısa bir süre sonra, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konu ile yakından ilgilenerek, adli sürecin başlamasını sağladığını dile getiren Hasipoğlu, KKTC ve TC Dışişleri Bakanlıklarının yaptığı yazışmalar neticesinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazarak gereğinin talep edildiğini kaydetti.

Hasipoğlu, “Bu yazışmalar sonucunda ceza soruşturması açılmıştır. Enkazdan numuneler alınmıştır. Adli süreç başlamıştır. Depremden etkilenen 10 ilde Türkiye Adalet Bakanlığınca ölüm ve yaralanmalara ilişkin Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmuştur. Adaletin erken tecellisi için bu bürolar ile her türlü bilgiyi paylaşmaya ve yardımcı olmaya hazırız. Bizlere düşen görev şehitlerimiz adına bu süreci takip etmek olacaktır. Cumhuriyet Meclisindeki tüm hukukçu vekil arkadaşlarımızla da bu konuyu görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Hasipoğlu, hukuki ve cezai sorumluluğun sonuca ulaşması için sadece siyasiler ve avukatlar değil, halkın tümünün bu davaları takip edeceğinden şüpheleri olmadığını belirtti.

 

Hasipoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

 “Bu davaların müvekkili ve müştekisi tüm Kıbrıs Türk halkı olacaktır. Açılacak olan davalar, kaybolan canlarımızı belki geri getirmeyecektir, ama bu ölümlere sebep olan herkesin mahkemeler önünde yargılanıp cezasını çekmesi, mağdur ailelerimiz ile birlikte tüm halkımızın haklı beklentisidir. Kötü beton kullanan, demirden çalan, kirişleri kesen müteahhit ve veya otel sahiplerinin, bu ölümlerde payı olan herkes cezasını en ağır şekilde çekmelidir. Kaybettiğimiz canların hakkını, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar arayacağız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü mesajı : “Allah’a duam bir kez daha böyle acıların yaşanmaması”13 Şubat 2023 Pazartesi 12:27
  • Bir haftada 40 trafik kazası yaşandı, 10 kişi yaralandı13 Şubat 2023 Pazartesi 12:15
  • Dendias, depremler "tamamen yıkıcı"13 Şubat 2023 Pazartesi 12:04
  • Hristodulidis kırmızı çizgisinin "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dönüşümü"13 Şubat 2023 Pazartesi 11:58
  • 1 haftada 7 yangın çıktı!13 Şubat 2023 Pazartesi 11:29
  • Acılı anne Esra Özberkman felaketi anlattı: "En alta bodruma kadar düşmüşler, en küçük benim kızımdı"13 Şubat 2023 Pazartesi 11:25
  • İtfaiye yangın tedbirleri açıkladı13 Şubat 2023 Pazartesi 11:23
  • “Ah be çocuk. Koruyamadık sizi"13 Şubat 2023 Pazartesi 11:12
  • Gelişme var...13 Şubat 2023 Pazartesi 11:07
  • Devrim Barçın: Ülkeye gelecek olan depremzedeler için acil planlama yapılması gerekiyor13 Şubat 2023 Pazartesi 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti