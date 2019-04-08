  • BIST 97.252
  • Altın 237,929
  • Dolar 5,6979
  • Euro 6,4000
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Hasipoğlu: "Akıncı, artık BM'ye federasyon sürecinin çöktüğünü ilan etmeli"

» »
“Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı artık BM’den Federasyon sürecinin çöktüğünü ilan etmesini ve alternatif modellerin tartışılmasını talep etmeli!
Hasipoğlu: "Akıncı, artık BM'ye federasyon sürecinin çöktüğünü ilan etmeli"

Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı artık BM’den Federasyon sürecinin çöktüğünü ilan etmesini ve alternatif modellerin tartışılmasını talep etmeli!

Neden mi?

Zira bugün (7 Nisan) BM Özel temsilcisi Lute ile yapılan görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; ‘Siyasi Eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Anastasiadis tavrından vazgeçmediğini’ tesbit etmiş bulunuyoruz denildi.

Bunun anlamı şudur;

İsviçrede yapılan görüşmelerden sonra Rumların bizimle ortak bir vizyonu paylaşmadığını, aslında iki eşit halkın temsil edileceği ve yetkiyi paylaşacağı bir federasyon yerine, bize devlet içerisinde bir nevi özel haklar verilmesi şeklinde bir pozisyona doğru evrilme içerisine girmişlerdir. BM parametresi olan siyasal eşitlik; federal yapıdaki yönetimde kararlar alınırken Kıbrıslı Türklerin oyu ile kararların alınmasıdır.

Garantörlük konusunda uzlaşma yokken, 7 Nisan tarihinde BM özel temsilcisi temsilcisi Bayan Lute ile yapılan görüşmelerde de Rum tarafının siyasal eşitliğimizi de kabul etmediği ortadadır. Rum tarafının bu manevrası aslında BM parametresi dışına çıkılarak atılan bir geri adımdır. 

Anastasiadis, Akıncının gözünün içine bakarak 26 Şubat tarihinde yaptıkları görüşmede bunu dile getirmiş, daha sonra da Bayan Lute vasıtasıyla yeni yaratıcı öneriler diye bize sunmuştur. Rum tarafı bizimle Federasyonu değil, Uniter devleti konuşmak istiyor. Mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde sadece bizi ilgilendiren konularda bazı haklar vermek istiyor.

Artık Sayın Akıncının bunu Anastasiadis’in gözlerinden anlaması gerekmez mi?

Altı başlıkta her şey konuşulduğuna, BM raporlarına göre Son Aşamanın gerçekleştiğine ve son olarak anlaşılmış bir BM parametresi olan “Siyasal Eşitlik ve Kararlara etkin katılım” konusunda geri adım attıklarına göre, geriye Kıbrıs Türk tarafının yapması gereken tek bir adım kalıyor;

BM’den Rum tarafının bizimle bu adanın yönetimini ve zenginliğini paylaşma niyeti olmadığı ve olamayacağı için, paylaşım üzerine kurulu olan Federasyon temelli müzakerelerin çöktüğünü ve taraflar eğer dilerse iki devlet temelinde farklı yönetim modellerini konuşma üzerek tekrar bir araya gelebileceklerinin ilan edilmesidir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'08 Nisan 2019 Pazartesi 09:38
  • Yazar Mehmet Kansu ile “Gotod” Üzerine Söyleşi Yapıldı08 Nisan 2019 Pazartesi 09:28
  • KKTC'de insan hayatının değeri bu mu?08 Nisan 2019 Pazartesi 08:40
  • Amupitan ölü bulundu07 Nisan 2019 Pazar 20:45
  • 57 yaşındaki Günaltay Demirel kalp krizi geçirdi.07 Nisan 2019 Pazar 17:45
  • Türksoy’dan Eşber Serakıncı’ya Onur Ödülü07 Nisan 2019 Pazar 16:49
  • Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı07 Nisan 2019 Pazar 16:40
  • 3,5 aylık bebek aniden vefat etti07 Nisan 2019 Pazar 16:01
  • Dikkat! Bir çok yerde elektrik kesintileri olacak!07 Nisan 2019 Pazar 14:14
  • Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis anıldı07 Nisan 2019 Pazar 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti