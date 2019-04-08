Hasipoğlu: "Akıncı, artık BM'ye federasyon sürecinin çöktüğünü ilan etmeli"

Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı artık BM’den Federasyon sürecinin çöktüğünü ilan etmesini ve alternatif modellerin tartışılmasını talep etmeli!

Neden mi?

Zira bugün (7 Nisan) BM Özel temsilcisi Lute ile yapılan görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; ‘Siyasi Eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Anastasiadis tavrından vazgeçmediğini’ tesbit etmiş bulunuyoruz denildi.

Bunun anlamı şudur;

İsviçrede yapılan görüşmelerden sonra Rumların bizimle ortak bir vizyonu paylaşmadığını, aslında iki eşit halkın temsil edileceği ve yetkiyi paylaşacağı bir federasyon yerine, bize devlet içerisinde bir nevi özel haklar verilmesi şeklinde bir pozisyona doğru evrilme içerisine girmişlerdir. BM parametresi olan siyasal eşitlik; federal yapıdaki yönetimde kararlar alınırken Kıbrıslı Türklerin oyu ile kararların alınmasıdır.

Garantörlük konusunda uzlaşma yokken, 7 Nisan tarihinde BM özel temsilcisi temsilcisi Bayan Lute ile yapılan görüşmelerde de Rum tarafının siyasal eşitliğimizi de kabul etmediği ortadadır. Rum tarafının bu manevrası aslında BM parametresi dışına çıkılarak atılan bir geri adımdır.

Anastasiadis, Akıncının gözünün içine bakarak 26 Şubat tarihinde yaptıkları görüşmede bunu dile getirmiş, daha sonra da Bayan Lute vasıtasıyla yeni yaratıcı öneriler diye bize sunmuştur. Rum tarafı bizimle Federasyonu değil, Uniter devleti konuşmak istiyor. Mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde sadece bizi ilgilendiren konularda bazı haklar vermek istiyor.

Artık Sayın Akıncının bunu Anastasiadis’in gözlerinden anlaması gerekmez mi?

Altı başlıkta her şey konuşulduğuna, BM raporlarına göre Son Aşamanın gerçekleştiğine ve son olarak anlaşılmış bir BM parametresi olan “Siyasal Eşitlik ve Kararlara etkin katılım” konusunda geri adım attıklarına göre, geriye Kıbrıs Türk tarafının yapması gereken tek bir adım kalıyor;

BM’den Rum tarafının bizimle bu adanın yönetimini ve zenginliğini paylaşma niyeti olmadığı ve olamayacağı için, paylaşım üzerine kurulu olan Federasyon temelli müzakerelerin çöktüğünü ve taraflar eğer dilerse iki devlet temelinde farklı yönetim modellerini konuşma üzerek tekrar bir araya gelebileceklerinin ilan edilmesidir."