Hasipoğlu: “AKSA avuçlarını ovuşturuyor"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, AKSA ile imzalanan sözleşmenin fesih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“NEDEN BU KONUYU İNCELİYOR?”

Söz konusu sözleşmeyi neden incelemeye aldığını anlatan Hasipoğlu, “Dünyada petrol fiyatları düşmeye başladı ve bizim jeneratörlerimiz fuel oil ile çalışıyor. Fakat petrol fiyatlarındaki bu düşüşe rağmen, elektrik faturalarında indirim olmuyor. Bunun nedenlerini sorguladım ve karşıma, 2008 yılında AKSA ile imzalanan sözleşme çıktı” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK’İN LEHİNE BİR SÖZLEŞME İMZALANMIŞ”

AKSA ile imzalanan sözleşmede, 700 milyon KW saatlik alım garantisi verildiği, bunun yanında “hizmet bedeli” adı altında KIB-TEK’in kira bedeli ödeme hükümlülüğü olduğunu ve bu bedelin de 26 milyon Dolar olduğunu ifade eden Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Bu konudaki bir enteresan boyut da, AKSA bu jeneratörleri alıp gidecek. Bu tip sözleşmeler normalde yap-işlet-devret modelinde olur. Fakat KIB-TEK’in lehine bir sözleşme imzalanmış. Sözleşme sonlandığında AKSA bu jeneratörleri söküp gidecek. Elektrik fiyatlarının düşmemesinin en büyük nedeni AKSA ile imzalanan bu sözleşme”

“SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA YER ALIYOR; SALGIN HASTALIK BİR MÜCBİR SEBEPTİR VE SÖZLEŞMEYİ FESH ETME HAKKI VERİR”

İmzalanan sözleşmede, “mücbir sebep” diye bir maddenin bulunduğunu ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin, “salgın hastalık” adı altında mücbir sebep sayıldığını ifade eden Hasipoğlu, “Mücbir sebep, sözleşmeyi sonlandırma hakkı veriyor” şeklinde konuştu.

Mücbir sebebin, söz konusu sözleşmede açıkça ifade edildiğini belirten Hasipoğlu, “Salgın hastalık, hükümet tasarrufları, bir mücbir sebep olarak sayılmış. Biz şu an mücbir sebebi yaşıyoruz. Etkileri ülke genelinde halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“SALGININ YARATTIĞI EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR”

KIB-TEK’in pandemi süreci nedeniyle peşin ödemeye yüzde 15 indirim yoluna gittiğini fakat buna rağmen kimsenin faturasını tam olarak ödeyemediğini kaydeden Hasipoğlu, “Çünkü salgının yarattığı ekonomik krizin etkileri devam ediyor” dedi.

“KIB-TEK, İHBAR GÖNDERİP, MUHATABI OLAN AKSA’YI MASAYA ÇAĞIRMALI”

“KIB-TEK ihbar gönderip, muhatabı olan AKSA’yı masaya çağırmalı” diyen Hasipoğlu, “KIB-TEK’te bir yönetim değişikliği oldu ve yeni yönetime fırsat tanımak lazım. Yeni yönetimle de görüştüm, bilgilerimi paylaştım, adım atmalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN KENDİMİZE YETİYORUZ, AKSA’YA BAĞIMLI DEĞİLİZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakan Ersin Tatar’a, hukuki tespitleri ve atılacak adımlarla ilgili yaklaşık 1 ay önce rapor gönderdiğini ifade eden Hasipoğlu, “KIB-TEK’in iç yapısını bilemem; kendine yeterli mi değil mi… Ama bugün bu bilgiyi de elde ettim” diyerek şöyle devam etti:

“KIB-TEK’in 60 KW gücünde 2 tane buhar santrali, her biri 17 buçuk KW gücünde de 8 tane dizel santral mevcut. Yani toplamda 270 güce tekabül ediyor. Bugün AKSA’dan yaptığımız alım garantisi 95 MegaWatt. Şu an okullar kapalı, oteller kapalı. Enerji tüketimi azalmış durumda. KIB-TEK’yen aldığım bilgiye göre son 1 ayda maksimum 230’u bulmuşuz. Bizim AKSA olmadan gücümüz 270… Şu an AKSA’ya bağımlı değiliz.”

“AKSA ŞU AN ‘KARININ KARINI’ ALIYOR”

AKSA’nın jeneratörlerini 10 amorti ettiğini, parasını çıkarttığını, şu an KIB-TEK’ten “karının karını” aldığını belirten Hasipoğlu, “AKSA ile öyle bir sözleşme yapılmış ki kira bedeli her yıl artıyor. Dolar da yükseliyor” şeklinde konuştu.

“2 AYLA SINIRLI DİYOR. 2 AYDA ELDE EDİLECEK PARA, 4 MİLYON DOLARDIR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un “2 aylık mücbir durum için sözleşme mi bozulur” sözlerine atıfta bulunan Hasipoğlu, “2 ayla sınırlı diyor. 2 ayda elde edilecek para, 4 milyon Dolardır” ifadelerini kullandı.

“MENFAATLİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜN DÜŞÜNÜLMESİNİ İSTEMİYORUM”

Müzakere edebilmek için çok doğru bir zamanda olunduğunu belirten Hasipoğlu, “İktidar ve muhalefet de bu söylemlerime destek veriyor. Ben makamlarımızın da iktidarın da kendi partimin de menfaatli düşündüğümü düşünmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un da AKSA’dan rahatsız olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “O kurumun bakanıdır. Kendi iç dinamiklerini daha detaylı bilecektir ama hukuki olarak böyle bir imkan olabildiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mücbir sebebin 2 ayla sınırlı olmadığını düşündüğünü belirten Hasipoğlu, “Mahkemeye gitsek, AKSA-KIBTEK sözleşmesiyle ilgili deklare talep etsek, mücbir sebep tespiti yapacaktır” diyerek, sözleşmenin 27’inci maddesinin son cümlesinde, açıkça salgın hastalığın mücbir sebep olarak belirtildiğini ifade etti.

SÖZLEŞME, TAÇOY’UN SÖYLEMLERİNİN ZITTINI SÖYLÜYOR

Hasipoğlu, sözleşmedeki söz konusu maddeye değinerek, “Maddede diyor ki; Mücbir sebep halleri hiçbir şekilde AKSA’nın KIB-TEK’ten tazminat talep etmesi için gerekçe teşkil edemez. Bu çok açık. Zaman geçmeden gerekli adımların atılması lazım” şeklinde konuştu.

Anımsanacağı üzere Enerji Bakanı Taçoy, dava açılması halinde, davanın kaybedileceğini ve tazminat ile kira bedelinin ödenmek zorunda kalınacağını ifade etmişti.

“AKSA AVUÇLARINI OVUŞTURUYOR”

KIB-TEK’e derhal yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Hasipoğlu, “KIB-TEK’e yatırım yapılmadığı her an, AKSA avuçlarını ovuşturuyor. Tekrar bana muhtaç kalacaksınız diyor. Yatırım yapılmazsa, kurum batma noktasına kadar gidebilir” ifadelerini kullandı.

ENTERKONNETKE SİSTEM…

Türkiye’den kablo ile elektrik (Enterkonnekte sisteme) karşı olmadığını ama KIB-TEK jeneratörlerinin de ek güç olarak orada durması gerektiğini belirten Hasipoğlu, “Su boru hattında bile bir patlak meydana geldi ve tamir edilmezse su sorunu yaşayacağız” dedi.

“BEN OLSAM KİRAYI ÖDEMEM, YATIRIM YAPARIM”

26 milyon Dolarlık kira bedelinin ödenmemesi ve jeneratör alınması gerektiğine vurgu yapan Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“AKSA haklıysa, 4-5 sene sonra davasını kazanır. Ben kendi yatırımım yaparım. 26 milyon dolar ödemeyip hemen bir jeneratör alabilirim. 4 senede 110 milyon dolar elde ederim; 30 milyonuyla yatırım yaparım, 70 milyon doların bir ksımıya yangın helikopteri alırım, geri kalanını kurumun kasasına koyarım, indirim sağlarım.”

“KIB-TEK YÖNETİCİLERİNİN VATADANAŞA KARŞI TARİHİ BİR SORUMLULUĞU VAR”

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, AKSA’yı müzakere masasına çağırmasının gerekliliğini yineleyen Hasipoğlu, “KIB-TEK yöneticilerinin bu vatandaşa tarihi bir sorumluluğu vardır. Bu müzakereyi yapmak zorundalar. AKSA’nın elini taşın altına koyması lazım. Bu adım ya atılacak, ya atılacak. Takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.