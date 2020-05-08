Hasipoğlu: “AKSA’ya 26 Milyon ödenirse önce ben affetmem, sonra millet”

Geçtiğimiz gün meclisteki “mücbir sebep, sözleşmeyi fesh edelim” konuşmasını yineleyen Hasipoğlu, AKSA konusunda daha da ileri giderek “eğer AKSA’ya 26 Milyon Dolar ödenirse önce ben affetmem, sonra da millet” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün meclisteki “mücbir sebep, sözleşmeyi fesh edelim” konuşmasını yineleyen Hasipoğlu, AKSA konusunda daha da ileri giderek “eğer AKSA’ya 26 Milyon Dolar ödenirse önce ben affetmem, sonra da millet” ifadelerini kullandı.

Ada TV ekranlarında konuşan UBP Mağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “KIB-TEK’in AKSA’ya şunu demesi lazım: Ülke ve dünya olarak beklenmeyen hal içindeyiz. Ve bu hala sürüyor. Bu mücbir bir sebep, kusura bakma; ben sana 26 milyon Dolar ödeyemem diyip sözleşmenin askıya alınması lazım. 26 Milyon ödenirse bunu önce ben affetmem, sonra da halk affetmez. Gelen 8 jeneratör 10 kere kendisini amorti etti. AKSA’nın beklentisi ek takviyelerle işleri yürütmek” ifadelerini kullandı.