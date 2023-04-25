Hasipoğlu: Ali Başman bize göre çok doğru bir adaydır

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Haziran'da yapılacak olan ara seçime işaret ederek, resmi aday açıklamasının yarın yapılacağını söyledi. Hasipoğlu, tabanın sesine kulak verdiklerini belirterek, "Ali Başman bize göre çok doğru bir adaydır." dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçime işaret ederek, yarın partinin yetkili organlarında gerçekleştirilecek olan genişletilmiş toplantıların ardından resmi olarak açıklanacağını belirtti.

“Tabanımızın sesine kulak verdik” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, iş insanı Ali Başman’ın çok doğru bir aday olduğunu aktardı, “şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasını bugün oy birliğiyle kabul etmişti.

UBP'DE YARIN HAREKETLİ SAATLER YAŞANACAK

Öte yandan, UBP'de yarın hareketli saatler yaşanacak.

Buna göre, saat 13.00'da genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, saat 16.00'da ise Parti Meclisi toplantısı yapılacak.

Toplantıların gündeminde ise milletvekili adayı ile tüzük değişikliği yer alıyor.