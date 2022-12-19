Hasipoğlu: Ambargoların kalkmasını talep ediyoruz

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
-Biz artık egemenliğimiz diyoruz, eşit statü istiyoruz ve ambargoların kalkmasını talep ediyoruz.
-Bu tarihi bir toplantı. Siyasi partiler nezdinde, başkan vekillerini ilke kez bu şekilde ağırladık.
-Bu mücadelemiz için başlangıç noktası. Bundan sonra daha sık bir araya gelip, haklı mücadelemizi daha çok anlatacağız.
-3 devlet, bir millet esasında yolumuza devam edip, kardeşlik ilişkilerimizi sürdüreceğiz.
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