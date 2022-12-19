Hasipoğlu: Ambargoların kalkmasını talep ediyoruz

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Biz artık egemenliğimiz diyoruz, eşit statü istiyoruz ve ambargoların kalkmasını talep ediyoruz.

-Bu tarihi bir toplantı. Siyasi partiler nezdinde, başkan vekillerini ilke kez bu şekilde ağırladık.

-Bu mücadelemiz için başlangıç noktası. Bundan sonra daha sık bir araya gelip, haklı mücadelemizi daha çok anlatacağız.

-3 devlet, bir millet esasında yolumuza devam edip, kardeşlik ilişkilerimizi sürdüreceğiz.