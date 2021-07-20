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Hasipoğlu: Aşamalı Maraş Açılımı devam ediyor. Maraş’ta yaşam başlıyor …

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Hasipoğlu: Aşamalı Maraş Açılımı devam ediyor. Maraş’ta yaşam başlıyor …
Hasipoğlu: Aşamalı Maraş Açılımı devam ediyor. Maraş’ta yaşam başlıyor …

UBP Genel Sekreter ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu açıklama yaptı...

 İşte açıklama;

Artık Maraş’ın bir kısmı askeri bölge olmaktan çıkarak sivil bölge oldu! Eskiden Kapalı, şimdi Açık olan Maraş Bölgesinin ilk kısmının Askeri Bölge olmaktan çıkarıldığına dair Bakanlar Kurulu kararını 20 Temmuz Mutlu Barış Hareketı törenindeki konuşmasında Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar açıkladı. Aşamalı Maraş Açılımı devam ediyor.Maraş’ta yaşam başlıyor …

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