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Hasipoğlu: “Bilişim Yasası.Düşünce özgürlüğüne halel gelmeyecek şekilde düzenlendi”

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Hasipoğlu: “Bilişim Yasası.Düşünce özgürlüğüne halel gelmeyecek şekilde düzenlendi”
Hasipoğlu: “Bilişim Yasası.Düşünce özgürlüğüne halel gelmeyecek şekilde düzenlendi”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BRT’de yayınlanan ve Narden Bingöl’ün hazırlayıp sunduğu ‘Haber Masası’ programında söz konusu tasarının tamamlanarak Meclis’e gönderildiğini yineleyen Hasipoğlu, düşünce özgürlüğü konusunun da değerlendirildiğini ifade etti.

Sosyal medya ya da haber siteleri üzerinde yer alan bütün içerikler için ‘düşünce özgürlüğü’nün de gözetileceğini vurgulayan Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Her yazılan çizilen için de belirli kriterler var elbette. Düşünce özgürlüğüne halel gelmeyecek şekilde düzenlemeler yaptık. Hakaret boyutundaki paylaşımlar elbette gerekli işlemleri görecek ama bu demek değildir ki her yazılana erişim engeli gelecek...”

“KÜNYE BÖLÜMÜ BOŞ OLAN HABER SİTELERİ VAR...”

Birçok haber sitesinin bulunduğunu ve bunlar arasında ‘künye’ bölümü boş olan haber sitelerinin de var olduğunu belirten Hasipoğlu, söz konusu ‘isimsiz’ sitelere erişimin de Bilişim Yasası’yla kapatılmasını sağlanacağını aktardı.

Hasipoğlu ayrıca, söz konusu sitelerindeki ‘kopyala-yapıştır’ anlayışıyla yapılan ‘habercilik’ anlayışına engel olarak emek hırsızlığının da önüne geçmeyi amaçladıkları belirtti.

BİLİŞİM SUÇLARI YASA ÖNERİSİ’NE OYBİRLİĞİ: TASARI GENEL KURUL’DA

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu Yasa Önerisi’nin tümünü oybirliği ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

BİLİŞİM SUÇLARI TASARISININ GENEL GEREKÇESİ

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi Komite tarafından şu şekilde ifade edildi:

“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

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