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Hasipoğlu: Biliyoruz ki kadınlarımız sayesinde daha güçlüyüz

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Hasipoğlu: Biliyoruz ki kadınlarımız sayesinde daha güçlüyüz

Hasipoğlu'nun mesajı şöyle:

8 Mart günü, Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamdaki rolleriyle ilgili hem farkındalık yaratılan, hem de toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmasının çağdaş ve demokratik bir devlet mekanizmasındaki öneminin yeniden idrak edildiği önemli bir gündür .
Kadınlarımızın, mücadele azmi, üstlendikleri görev ve ortaya koydukları emeğe her platformda saygı duymaya devam edeceğiz.

Bizlere düşen en büyük görev, kadınlarımızın hayatın her alanında eşit koşullarda yer almalarını, kadın haklarının korunarak iyileştirilmesini, kadına karşı şiddetin önüne geçilmesini, kadınların toplumda hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamalarını sağlamaya devam etmektir.

Çünkü biliyoruz ki kadınlarımız sayesinde daha güçlüyüz… 

Bugün hepimizi derinden üzen ve kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun ne yazık ki;  kadına yönelik  şiddet ve cinsel istismardır.  

Kadınlarımızın geleceğe güvenle bakmaları, rahat ve güven içinde yaşamaları için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz.

Kadınlarımızın kendilerini daha da geliştirmesi, her platformda daha üretken ve aktif olması, ekonomik, sosyal yönden güçlenmesini sağlama hedefimize bağlı kalarak, kadın girişimcileri destekleyecek, öncelikli projelerle, kadınlarımızın gelecek vizyonuna güç katacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalarımızı yürüttüğümüzü vurgulamak istiyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü en içten duygularımla selamlıyorum

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