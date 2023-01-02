Hasipoğlu: ‘Bir yol açıldı Maraş açılmadı’ iddiası doğru değil

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın 143 milyon 205 bin 100 TL’lik bütçesine yönelik Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Kıbrıs sorununda federasyon zemini ve BM parametrelerinin de görüşüldüğünü, her Cumhurbaşkanının kendi ekibini belirlediğini ancak Rumların paylaşma niyeti olmadığını bu nedenle başarılı olunmadığını söyledi.

Hasipoğlu, federasyon anlamında tünelin ucunda bir ışık görünmediğini bu nedenle iki devletli çözümün ve Maraş açılımının gündeme geldiğini ve Cumhurbaşkanlığına Ersin Tatar’ın seçildiğini belirtti.

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü kaldırmak için Rum tarafının çaba harcadığını AB’nin de Rum tarafının doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Hasipoğlu, Maraş konusunda da uluslararası hukuka aykırı bir adım bulunmadığını kaydetti.

Bütün Maraş’ın açılmadığını, bölgede kurumların ve şahısların mülkleri bulunduğunu söyleyen Hasipoğlu, bu nedenle açılmadığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu bağlamında hak ve hukuku gasp etmeden başvuruların değerlendirileceğini, sürecin devam ettiğini, dosyaların hızlanacağını söyledi.

“Bir yol açıldı Maraş açılmadı” iddiasının doğru olmadığını sürecin devam edeceğini söyleyen Hasipoğlu, aceleye gerek olmadığını sürecin devam edeceğini, BM'ye devretme düşüncesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmediğini söyleyen Hasipoğlu, AİHM kararlarının Güvenlik Konseyi kararları üzerinde olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, “40 yıl önceki Güvenlik Konseyi kararlarına takılı kalmayın” dedi.

Müzakere masasında enerji konusunda komite kurulması önerisinde bulunduklarını anımsatan Hasipoğlu, Anastasiadis’in komiteye karşı çıktığını belirtti.

Türk Devleti Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci üye olduğunu belirten Hasipoğlu, Tatar’ın yabancı ülke diplomatlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere değindi.

Hasipoğlu, tanınma mücadelesi verme anlamında doğru zemin ve zamanlamada olunduğunu söyledi.

Haispoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınmasına yönelik konuşmasına değinerek, bunun bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Teknik komitelerin çalışmaları, sosyal projeler, çalıştaylarla ilgili bilgi veren Hasipoğlu, “Kıbrıslılık diye bir şey yoktur. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar vardır, aidiyeti yoktur. Kıbrıslı diye bir millet yok, iki ayrı halk var” dedi.

Müzakereler bağlamında Cenevre’de bir pozisyon ortaya konduğunu dile getiren Hasipoğlu, federasyon görüşülmeyeceğini iki devletli egemen eşitliğe dayalı bir çözümün görüşüleceğinin ortaya konduğunu söyledi.