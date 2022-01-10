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Hasipoğlu: Birkan Uzun’un Diktiği Bayrağı Zirvede Taşımaya Devam Edeceğiz

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Hasipoğlu: Birkan Uzun’un Diktiği Bayrağı Zirvede Taşımaya Devam Edeceğiz
Hasipoğlu: Birkan Uzun’un Diktiği Bayrağı Zirvede Taşımaya Devam Edeceğiz

KKTC’ nin yetiştirmiş olduğu en iyi bilim insanlarından biri olan Birkan  kardeşimizi  kaybetmenin  üzüntüsü   içindeyiz. Türk Maarif Kolejini birincilikle bitirmiş, ABD’ nin en prestijli  üniversitelerinden MIT’ yi  burslu okumuş, üst düzey projelerde yazılım mühendisliği yapmış olağanüstü zeki bir kardeşimizdi.  


Birkan Uzun, bayrağımızı Antartika’ nın  en zirve tepesine dikerek bizleri gururlandırmıştır.
İleride ülkesine dönüp büyüdüğü bu topraklar için katkı koyma hedefi vardı. Halkımız için çok büyük bir kayıp. Birkan Uzun,  devletine inanan ve KKTC’ nin uluslararası alanda hakettiği yeri alması için caba harcayan bir kardeşimizdi. Zirveye KKTC bayrağını dikmesi, bu azminin ve bayrağımıza olan inancının açık göstergesiydi. Bizlere düşen görev devletimizin uluslararası alanda hakettiği yeri alabilmesi için çaba sarfetmeye ve Birkan’ın gururla diktiği bayrağı, yere düşürmeden dalgalandırmaya devam ettirmektir. Diktiği bayrağı zirvede taşımaya devam edeceğiz. Ailesinin ve Milletimizin başı sağolsun.

                                                                   

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