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SON DAKİKAİsrail Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor

Hasipoğlu: Biz İsrail’in karşısında Filistin’in yanındayız

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "Biz İsrail'in karşısında, Filistin'in yanındayız" açıklamasını yaptı.
Hasipoğlu: Biz İsrail’in karşısında Filistin’in yanındayız

Meclis’te Gazze saldırılarına karşı imzalanan ortak metnin hazırlanmasında önemli katkısı olan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İsrail’in savaş suçu işlediğini tüm dünyanın görmesi gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu, “Maalesef insalık böyle mezalim yaşıyor. Önemli olan biz İsrail’in karşısında Filistin’in yanındayız” dedi.

BRT‘de soruları yanıtlayan Hasipoğlu, ortak metni hazırlama konusunu Başbakan’ın bilgisine getirdikleri zaman hemen olumlu yanıt aldıklarını, tüm partilerle istişare ettiklerini metnin bir durum tespiti içerdiğini, saldırıları açıkça kınadığını ifade etti.

Hasipoğlu, İsrail’in kınama kararlarının uluslararası düzeyde artık eyleme geçmesini talep ettiklerini söyledi.

İsrail’in savaş suçu işlediğnii vurgulayan Hasipoğlu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin doğrudan İsrail Devletini yargılaması yönünde 2020 Yılı’nda emsal kararı olduğunu, İsrail’in yargılanması gerektiğini belirtti.

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