Hasipoğlu: BM’nin Adadaki varlığı sorgulanmalı

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı yazılı açıklamadada, onaylanan 30 Ocak tarihli raporda öne çıkan hususların yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm partilerin farklı yorumlarına tabi olacağına işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının geleceği için bu sefer gerçekten de farklı olunması gerektiğini söyleyen Hasipoğlu, her iki tarafın federasyondan farklı anladığı net bir şekilde ortada iken ve ortak bir vizyon yokken, aynı yöntemleri, aynı görüşleri tekrar ederek ulaşılacak sonucun yine hayal kırıklığı olacağını dile getirdi.

Oğuzhan Hasipoğlu, 1964’ten bu yana Adada görev yapan Birleşmiş Milletler’in adadaki barışı ne derecede sağlayabildiğinin de artık sorgulanması gerektiğini savundu.

Hasipoğlu, “Raporda, 50 yılı aşkın süredir devam eden kabul edilemez statükonun ancak iki tarafın doğrudan, etkin iletişim ve işbirliği yapmalarıyla değiştirilebileceğinin de altını çizmektedir. Burada Kıbrıs Rum tarafına çok önemli bir mesaj verilmektedir.” İfadelerini kullandı.