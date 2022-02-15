Hasipoğlu: Bütün partilerle görüşmeye devam ediyoruz

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "İkinci tur görüşmelerini tamamladıktan sonra Parti Meclisi’ne gideceğiz... Şu anda net bir sonuç yok. Bütün partilerle görüşmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Hasipoğlu, CTP’nin yazılı önerilerine yazılı yanıtlarını yarın vereceklerini, temaslarının süreceğini kaydetti.

Hasipoğlu, ikinci tur görüşmelerin yarın başlayacağını da ifade ederek, “İkinci tur görüşmelerini tamamladıktan sonra Parti Meclisi’ne gideceğiz... Şu anda net bir sonuç yok. Bütün partilerle görüşmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın UBP’den teklif aldığına yönelik soruya da yanıt veren Hasipoğlu, YDP ve DP ile görüştüklerini, yarın da Halkın Partisi ile görüşüleceğini aktardı.