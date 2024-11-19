Hasipoğlu: CHP, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahil mi olmak istiyor?

"Hem Kıbrıs siyasetine müdahale edilmemesi yönünde açıklama yapıyorlar, hem de daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 11 ay varken CTP’nin adayı önde şeklinde beyanat veriyorlar."

Hasipoğlu, “CTP’nin adayı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde mesajı talihsiz ve zamansız bir açıklama olmuştur. Hem Kıbrıs siyasetine müdahale edilmemesi yönünde açıklama yapıyorlar, hem de daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 11 ay varken CTP’nin adayı önde şeklinde beyanat veriyorlar. Bu tezat pozisyonu kabul etmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yayın yapan Ulusal Kanal’da Gün Ortası programına katılarak gazeteci Yeşim Eryılmaz’ın sorularını yanıtlayan Hasipoğlu, “CHP’nin açıklamalarını doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Türk Halkı kime ne şekilde ne zaman oy vereceğini iyi bilir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ideolojik olarak kardeş parti olarak görmesinde bir sorun olmadığını belirten Hasipoğlu, Kıbrıs meselesinin Türkiye’de milli dava olarak görüldüğünü 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın yıl dönümünde TBMM’de oy birliği ile iki devletli çözüme ve KKTC’nin tanıtılması yönünde karar çıktığını anımsattı.

Hasipoğlu, “TBMM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edilen Meclis Başkanlığı Tezkeresi’nde, Ada’da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesi, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğu vurgulanmış ve iki Devletli çözüm siyasetinin Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın yegane yolu olduğu kaydedilmiştir. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM bir kez daha her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu göstermiştir” dedi

CHP’nin de bu tezkere de imzası olduğunu hatırlatan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Siz CTP’ye destek verip kardeş parti diyebilirsiniz ancak CTP’nin de vizyonunu ve misyonunu bilerek hareket etmeniz gerekir. Anavatan Türkiye’de Kıbrıs meselesi milli davadır ve tek ses iki devletli çözüm yönündedir. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslarası statümüz kabul edilmeden masaya oturmayacağımız tezkerede belirtilmiştir. Bir taraftan federasyon isteyen bir partinin adayına destek vereceksiniz, diğer yandan TBMM’de oy birliği alınan iki devletli çözüm tezkeresine olumlu oy kullanacaksınız. Burada tezatlık var” şeklinde konuştu.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “ Kıbrıs’ta tek alternatif federasyon” sözlerini de eleştiren Hasipoğlu, “Tek alternatif federasyon demek Güney Kıbrıs’ın ekmeğine yağ ve bal sürmektir. Bu pozisyon aslında ‘siz Kıbrıslı Türkler alternatifsizsiniz’ anlamına gelmektedir. Federasyonu Rum tarafını anladığı şekilde onunla anlaşmaktan başka alternatifiniz yok demektir. Nasıl ki Türkiye ve Güney Kıbrıs, kendi içinde Kıbrıs siyasetinde tek ses olabiliyor, aynı sesi bizim de verebilmemiz gerekmektedir” dedi.